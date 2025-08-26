В Киеве оштрафовали военных за превышение скорости – полиция объяснила ситуацию

Военные ехали на выполнение предстоящего задания, а не находились в активной фазе операции.

В социальных сетях распространилась информация, что в Киеве патрульные оштрафовали мобильную огневую группу за превышение скорости во время выполнения задания по уничтожению «Шахедов». Полиция Киева предоставила официальные разъяснения по инциденту, который произошел 23 августа на проспекте Броварском.

По информации правоохранителей, в 16:50 патрульные остановили автомобиль Land Rover, который двигался со скоростью 79 км/ч, превышая разрешенный лимит. В машине находились водитель и пассажир в военной форме. Водитель признал нарушение правил дорожного движения и попросил как можно быстрее оформить административные материалы.

Согласно ст. 15 Кодекса Украины об административных правонарушениях, военнослужащие несут ответственность за нарушение ПДД на общих основаниях. Поэтому патрульные выписали водителю штраф в размере 340 грн по ч. 1 ст. 122 КУоАП (нарушение скоростного режима). Водитель согласился с нарушением и даже предложил оплатить штраф на месте через электронный терминал.

Полиция также уточнила, что на момент остановки автомобиля воздушной тревоги в Киеве и Киевской области не было. Сигналы тревоги фиксировались только в Черниговской и Сумской областях. Военные направлялись для выполнения предстоящего задания, а не находились в активной фазе операции.

