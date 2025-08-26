Практика судів
У Києві оштрафували військових за перевищення швидкості – поліція пояснила ситуацію

10:24, 26 серпня 2025
Військові їхали на виконання майбутнього завдання, а не перебували в активній фазі операції.
У Києві оштрафували військових за перевищення швидкості – поліція пояснила ситуацію
У соціальних мережах поширилася інформація, що в Києві патрульні оштрафували мобільну вогневу групу за перевищення швидкості під час виконання завдання зі знищення «Шахедів». Поліція Києва надала офіційні роз’яснення щодо інциденту, який стався 23 серпня на проспекті Броварському.

За інформацією правоохоронців, о 16:50 патрульні зупинили автомобіль Land Rover, який рухався зі швидкістю 79 км/год, перевищуючи дозволений ліміт. У машині перебували водій і пасажир у військовій формі. Водій визнав порушення правил дорожнього руху та попросив якнайшвидше оформити адміністративні матеріали.

Згідно зі ст. 15 Кодексу України про адміністративні правопорушення, військовослужбовці несуть відповідальність за порушення ПДР на загальних підставах. Тож патрульні виписали водію штраф у розмірі 340 грн за ч. 1 ст. 122 КУпАП (порушення швидкісного режиму). Водій погодився з порушенням і навіть запропонував сплатити штраф на місці через електронний термінал.

Поліція також уточнила, що на момент зупинки автомобіля повітряної тривоги в Києві та Київській області не було. Сигнали тривоги фіксувалися лише в Чернігівській і Сумській областях. Військові прямували для виконання майбутнього завдання, а не перебували в активній фазі операції.

ПДР Київ військові штраф

