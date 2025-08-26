Правительство подало в Раду законопроект об основах государственной ветеранской политики

Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект 13696 «Об основных принципах государственной ветеранской политики в отношении ветеранов/ветеранок, которые принимали участие в отпоре вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины». Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Документ имеет целью закрепить на законодательном уровне цели, задачи и принципы государственной ветеранской политики, определить правовой статус ветеранов и ветеранок, их семей, а также членов семей погибших Защитников и Защитниц Украины.
Законопроект устанавливает виды поддержки, которые государство гарантирует этим категориям граждан для обеспечения их достойной жизни и общественного уважения.
Среди ключевых положений:
- определение цели, задач и принципов государственной ветеранской политики;
- определение полномочий органов власти в сфере ее реализации;
- создание национальной системы мониторинга и прогнозирования;
- урегулирование статусов ветеранов, членов их семей и семей погибших воинов;
- установление правил подтверждения статуса и оснований для отказа или лишения права на поддержку;
- гарантии государственной поддержки в сферах здравоохранения, образования, трудоустройства, социальной защиты, жилищных прав, а также развитие ветеранского предпринимательства;
- увековечение памяти погибших Защитников и создание ветеранских пространств;
- определение механизмов международного сотрудничества в сфере ветеранской политики.
Законопроект также предусматривает финансовое обеспечение ветеранской политики за счет государственного бюджета.
