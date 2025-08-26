Практика судов
Правительство подало в Раду законопроект об основах государственной ветеранской политики

11:07, 26 августа 2025
Законопроект определяет статус ветеранов и их семей и гарантирует комплексную поддержку от государства.
Правительство подало в Раду законопроект об основах государственной ветеранской политики
Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект 13696 «Об основных принципах государственной ветеранской политики в отношении ветеранов/ветеранок, которые принимали участие в отпоре вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины». Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Документ имеет целью закрепить на законодательном уровне цели, задачи и принципы государственной ветеранской политики, определить правовой статус ветеранов и ветеранок, их семей, а также членов семей погибших Защитников и Защитниц Украины.

Законопроект устанавливает виды поддержки, которые государство гарантирует этим категориям граждан для обеспечения их достойной жизни и общественного уважения.

Среди ключевых положений:

  • определение цели, задач и принципов государственной ветеранской политики;
  • определение полномочий органов власти в сфере ее реализации;
  • создание национальной системы мониторинга и прогнозирования;
  • урегулирование статусов ветеранов, членов их семей и семей погибших воинов;
  • установление правил подтверждения статуса и оснований для отказа или лишения права на поддержку;
  • гарантии государственной поддержки в сферах здравоохранения, образования, трудоустройства, социальной защиты, жилищных прав, а также развитие ветеранского предпринимательства;
  • увековечение памяти погибших Защитников и создание ветеранских пространств;
  • определение механизмов международного сотрудничества в сфере ветеранской политики.

Законопроект также предусматривает финансовое обеспечение ветеранской политики за счет государственного бюджета.

