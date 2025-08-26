Практика судів
Уряд подав до Ради законопроект про основи державної ветеранської політики

11:07, 26 серпня 2025
Законопроект визначає статус ветеранів та їхніх родин і гарантує їм комплексну підтримку від держави.
Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроект 13696 «Про основні засади державної ветеранської політики щодо ветеранів/ветеранок, які брали участь у відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України». Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Документ має на меті закріпити на законодавчому рівні цілі, завдання та принципи державної ветеранської політики, визначити правовий статус ветеранів і ветеранок, їхніх родин, а також членів сімей загиблих Захисників та Захисниць України.

Законопроект встановлює види підтримки, які держава гарантує цим категоріям громадян для забезпечення їх гідного життя та суспільної поваги.

Серед ключових положень:

  • визначення мети, завдань і принципів державної ветеранської політики;
  • окреслення повноважень органів влади у сфері її реалізації;
  • створення національної системи моніторингу та прогнозування;
  • унормування статусів ветеранів, членів їхніх сімей та сімей загиблих воїнів;
  • встановлення правил підтвердження статусу та підстав для відмови чи позбавлення права на підтримку;
  • гарантії державної підтримки у сферах охорони здоров’я, освіти, працевлаштування, соціального захисту, житлових прав, а також розвиток ветеранського підприємництва;
  • увічнення пам’яті загиблих Захисників та створення ветеранських просторів;
  • визначення механізмів міжнародного співробітництва у сфері ветеранської політики.

Законопроект також передбачає фінансове забезпечення ветеранської політики за рахунок державного бюджету.

Ідентифікатор медіа - R40-02154.

