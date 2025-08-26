Уряд подав до Ради законопроект про основи державної ветеранської політики

Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроект 13696 «Про основні засади державної ветеранської політики щодо ветеранів/ветеранок, які брали участь у відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України». Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Документ має на меті закріпити на законодавчому рівні цілі, завдання та принципи державної ветеранської політики, визначити правовий статус ветеранів і ветеранок, їхніх родин, а також членів сімей загиблих Захисників та Захисниць України.
Законопроект встановлює види підтримки, які держава гарантує цим категоріям громадян для забезпечення їх гідного життя та суспільної поваги.
Серед ключових положень:
Законопроект також передбачає фінансове забезпечення ветеранської політики за рахунок державного бюджету.
