В Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество обновили программное обеспечение

В ГРВП появились новые атрибуты и улучшенный поиск бесхозного имущества.

Государственное предприятие «Национальные информационные системы» (ГП «НАИС») обновило программное обеспечение Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество (ГРВПИ). Обновление внесло ряд изменений в процедуры, связанные с постановкой на учет бесхозного недвижимого имущества (БНМ), а также усовершенствовало работу с документами и решениями реестра.

Основные изменения в процедуре постановки на учет БНМ:

Введена возможность подачи заявления о постановке на учет БНМ на земельный участок с автоматическим получением данных из Государственного земельного кадастра через информационное взаимодействие.

Унифицировано внесение информации о БНМ в соответствующий блок ДРРП, в частности добавлены новые атрибуты, такие как процент готовности объекта и кадастровый номер земельного участка, а также удалены устаревшие атрибуты.

Реализована функция внесения сведений об органе местного самоуправления, который взял имущество на учет, через вкладку «Добавить субъекта из заявления».

Добавлено отображение информации о земельном участке и органе местного самоуправления в документах ДРРП, в частности в выписках о постановке на учет БНМ, результатах поиска и других сведениях.

Во вкладке «Выполнить действие» появилась возможность формирования выписки о БНМ, которая хранится во вкладках «Выписки» и «Решения и документы» соответствующего заявления с функциями просмотра, печати и загрузки.

Усовершенствован поиск БНМ по параметрам субъекта или кадастровому номеру земельного участка.

Изменения в оформлении решений ДРРП:

Название «Решение о приостановлении рассмотрения заявления» изменено на «Решение об оставлении заявления без движения». В перечень оснований добавлено «отсутствие документа, подтверждающего оплату административных услуг в полном объеме».

В «Решении об отказе в проведении регистрационных действий» уточнены основания:

- Вместо «неустранение обстоятельств, которые были основанием для приостановления рассмотрения заявления» указано «неустранение обстоятельств, которые стали основанием для оставления заявления без движения».

- Основание «наличие зарегистрированных обременений вещных прав на недвижимое имущество» расширено до «наличие зарегистрированных обременений вещных прав на недвижимое имущество, объект незавершенного строительства, будущий объект недвижимости».

- Добавлено новое основание: «отсутствие разрешения кредитора по аграрной ноте на проведение государственной регистрации прав».

В «Решении о возобновлении рассмотрения заявления» основание «устранение оснований для приостановления» заменено на «устранение обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без движения».

В блоке «Решение» вкладки «Выполнить действие» название операции «Приостановление рассмотрения» изменено на «Оставить без движения».

Кроме того, обновлен справочник документов ДРРП. Ознакомиться со словарем типов документов можно на официальном сайте ГП «НАИС» в разделе «Имущество и обременения» по ссылке, вкладка «Государственный реестр прав на недвижимое имущество», раздел «Словари».

