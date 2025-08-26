Практика судів
  1. В Україні

У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно оновили програмне забезпечення

13:57, 26 серпня 2025
В ДРРП з’явилися нові атрибути та покращений пошук безхазяйного майна.
У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно оновили програмне забезпечення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державне підприємство «Національні інформаційні системи» (ДП «НАІС») оновило програмне забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП). Оновлення внесло низку змін до процедур, пов’язаних із взяттям на облік безхазяйного нерухомого майна (БНМ), а також удосконалило роботу з документами та рішеннями реєстру.

Основні зміни в процедурі взяття на облік БНМ:

  • Запроваджено можливість подання заяви про взяття на облік БНМ на земельну ділянку з автоматичним отриманням даних із Державного земельного кадастру через інформаційну взаємодію.
  • Уніфіковано внесення інформації про БНМ у відповідний блок ДРРП, зокрема додано нові атрибути, такі як відсоток готовності об’єкта та кадастровий номер земельної ділянки, а також вилучено застарілі атрибути.
  • Реалізовано функцію внесення відомостей про орган місцевого самоврядування, який взяв майно на облік, через вкладку «Додати суб’єкта з заяви».

  • Додано відображення інформації про земельну ділянку та орган місцевого самоврядування у документах ДРРП, зокрема у витягах про взяття на облік БНМ, результатах пошуку та інших відомостях.
  • У вкладці «Виконати дію» з’явилася можливість формування витягу про БНМ, який зберігається у вкладках «Витяги» та «Рішення та документи» відповідної заяви з функціями перегляду, друку та завантаження.
  • Удосконалено пошук БНМ за параметрами суб’єкта або кадастровим номером земельної ділянки.

Зміни в оформленні рішень ДРРП:

  • Назву «Рішення про зупинення розгляду заяви» змінено на «Рішення про залишення заяви без руху». До переліку підстав додано «відсутність документа, що підтверджує оплату адміністративних послуг у повному обсязі».
  • У «Рішенні про відмову в проведенні реєстраційних дій» уточнено підстави:
  • Замість «неусунення обставин, що були підставою для зупинення розгляду заяви» вказано «неусунення обставин, що стали підставою для залишення заяви без руху».
  • Підставу «наявні зареєстровані обтяження речових прав на нерухоме майно» розширено до «наявні зареєстровані обтяження речових прав на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва, майбутній об’єкт нерухомості».
  • Додано нову підставу: «відсутність дозволу кредитора за аграрною нотою на проведення державної реєстрації прав».
  • У «Рішенні про відновлення розгляду заяви» підставу «усунення підстав зупинення» замінено на «усунення обставин, що стали підставою для залишення без руху заяви».
  • У блоці «Рішення» вкладки «Виконати дію» назву операції «Зупинення розгляду» змінено на «Залишити без руху».

Крім того, оновлено довідник документів ДРРП. Ознайомитися зі словником типів документів можна на офіційному сайті ДП «НАІС» у розділі «Майно та обтяження» за посиланням, вкладка «Державний реєстр прав на нерухоме майно», розділ «Словники».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НАІС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Зеленський повідомив, що Кабмін оновить правила виїзду за кордон для чоловіків 18-22 років сьогодні

Сьогодні на засіданні уряду буде оновлено правила перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років – Президент Зеленський.

Юлія Свириденко озвучила строк, в який можуть переглянути питання із забороною на виїзд невійськовозобов’язаним жінкам-посадовцям

Наразі правила перетину кордону забороняють виїзд невійськовозобов’язаним жінкам-суддям, депутаткам місцевих рад і чоловікам-депутатам, старшим за 60 років – Юлія Свириденко пообіцяла рішення протягом двох тижнів.

Уряд Франції під загрозою відставки — для Еммануеля Макрона ситуація критична, — Bloomberg

Головна причина конфлікту — план прем’єра Франції зі скорочення держвитрат і збільшення податків на 44 млрд євро, а також навіть скасування двох національних свят, що викликало обурення опозиції.

Ми маємо співвідносити це з тим, як це позначиться на обороні – Руслан Стефанчук щодо ініціатив дозволити виїзд за кордон молодим чоловікам

Руслан Стефанчук оцінив перспективи законопроектів про дозвіл на виїзд за кордон чоловікам, які не досягли призовного віку, а також про кримінальну відповідальність за порушення строку перебування за кордоном.

Суд вказав, що ігнорування права на відмову від військової служби через релігійні переконання може становити порушення міжнародних стандартів прав людини

Апеляційний адміністративний суд, посилаючись на висновок Венеційської комісії, вказав, що повне ігнорування права на відмову від військової служби з мотивів совісті, особливо для осіб, чиї релігійні переконання є глибокими та послідовними, може становити порушення міжнародних стандартів у сфері прав людини.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Марія Кедик
    Марія Кедик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Броновицька
    Оксана Броновицька
    заступник голови Деснянського районного суду міста Києва
  • Габор Собослой
    Габор Собослой
    суддя Закарпатського апеляційного суду