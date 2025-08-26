У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно оновили програмне забезпечення

В ДРРП з’явилися нові атрибути та покращений пошук безхазяйного майна.

Державне підприємство «Національні інформаційні системи» (ДП «НАІС») оновило програмне забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП). Оновлення внесло низку змін до процедур, пов’язаних із взяттям на облік безхазяйного нерухомого майна (БНМ), а також удосконалило роботу з документами та рішеннями реєстру.

Основні зміни в процедурі взяття на облік БНМ:

Запроваджено можливість подання заяви про взяття на облік БНМ на земельну ділянку з автоматичним отриманням даних із Державного земельного кадастру через інформаційну взаємодію.

Уніфіковано внесення інформації про БНМ у відповідний блок ДРРП, зокрема додано нові атрибути, такі як відсоток готовності об’єкта та кадастровий номер земельної ділянки, а також вилучено застарілі атрибути.

Реалізовано функцію внесення відомостей про орган місцевого самоврядування, який взяв майно на облік, через вкладку «Додати суб’єкта з заяви».

Додано відображення інформації про земельну ділянку та орган місцевого самоврядування у документах ДРРП, зокрема у витягах про взяття на облік БНМ, результатах пошуку та інших відомостях.

У вкладці «Виконати дію» з’явилася можливість формування витягу про БНМ, який зберігається у вкладках «Витяги» та «Рішення та документи» відповідної заяви з функціями перегляду, друку та завантаження.

Удосконалено пошук БНМ за параметрами суб’єкта або кадастровим номером земельної ділянки.

Зміни в оформленні рішень ДРРП:

Назву «Рішення про зупинення розгляду заяви» змінено на «Рішення про залишення заяви без руху». До переліку підстав додано «відсутність документа, що підтверджує оплату адміністративних послуг у повному обсязі».

У «Рішенні про відмову в проведенні реєстраційних дій» уточнено підстави:

Замість «неусунення обставин, що були підставою для зупинення розгляду заяви» вказано «неусунення обставин, що стали підставою для залишення заяви без руху».

Підставу «наявні зареєстровані обтяження речових прав на нерухоме майно» розширено до «наявні зареєстровані обтяження речових прав на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва, майбутній об’єкт нерухомості».

Додано нову підставу: «відсутність дозволу кредитора за аграрною нотою на проведення державної реєстрації прав».

У «Рішенні про відновлення розгляду заяви» підставу «усунення підстав зупинення» замінено на «усунення обставин, що стали підставою для залишення без руху заяви».

У блоці «Рішення» вкладки «Виконати дію» назву операції «Зупинення розгляду» змінено на «Залишити без руху».

Крім того, оновлено довідник документів ДРРП. Ознайомитися зі словником типів документів можна на офіційному сайті ДП «НАІС» у розділі «Майно та обтяження» за посиланням, вкладка «Державний реєстр прав на нерухоме майно», розділ «Словники».

