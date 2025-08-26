СБУ сорвала теракты на Днепропетровщине и Хмельнитчине: задержаны две девушки

Контрразведка Службы безопасности Украины выявила двух девушек, которые планировали диверсии на территории Днепропетровской и Хмельницкой областей. По информации СБУ, обе были завербованы врагом через телеграм-каналы под видом «легких заработков».
Как указано в сообщении, по заданию кураторов они получили координаты схронов, где забрали подготовленные самодельные взрывные устройства.
В Днепропетровской области задержали 19-летнюю жительницу Павлограда, которая пыталась подорвать служебный внедорожник украинского военного. Она спрятала взрывчатку под колесо автомобиля и установила на дереве камеру, чтобы зафиксировать момент подрыва.
В Хмельницком разоблачена 16-летняя студентка местного колледжа. Она планировала заложить взрывчатку возле железнодорожного пути для подрыва эшелона ВСУ. Для слежки за движением состава девушка установила камеру с удаленным доступом для оккупантов.
Обеих девушек задержали «с поличным», изъяв взрывчатку и мобильные телефоны.
СБУ сообщила задержанным о подозрении по статьям:
Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
