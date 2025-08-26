Практика судов
  1. В Украине

СБУ сорвала теракты на Днепропетровщине и Хмельнитчине: задержаны две девушки

17:15, 26 августа 2025
СБУ разоблачила двух девушек, которые готовили взрывы по заданию РФ.
СБУ сорвала теракты на Днепропетровщине и Хмельнитчине: задержаны две девушки
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Контрразведка Службы безопасности Украины выявила двух девушек, которые планировали диверсии на территории Днепропетровской и Хмельницкой областей. По информации СБУ, обе были завербованы врагом через телеграм-каналы под видом «легких заработков».

Как указано в сообщении, по заданию кураторов они получили координаты схронов, где забрали подготовленные самодельные взрывные устройства.

В Днепропетровской области задержали 19-летнюю жительницу Павлограда, которая пыталась подорвать служебный внедорожник украинского военного. Она спрятала взрывчатку под колесо автомобиля и установила на дереве камеру, чтобы зафиксировать момент подрыва.

В Хмельницком разоблачена 16-летняя студентка местного колледжа. Она планировала заложить взрывчатку возле железнодорожного пути для подрыва эшелона ВСУ. Для слежки за движением состава девушка установила камеру с удаленным доступом для оккупантов.

Обеих девушек задержали «с поличным», изъяв взрывчатку и мобильные телефоны.

СБУ сообщила задержанным о подозрении по статьям:

  • ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (оконченное покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц);
  • ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ либо других образованных в соответствии с законами Украины формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

СБУ теракт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судья решил уволиться с должности, не проработав и года – Высший совет правосудия не стал вдаваться в детали, почему судья решил уволиться

Еще в январе Николай Русин сообщил ВСП о проблемах в деятельности Олевского райсуда и о невозможности эффективно осуществлять там правосудие.

Суд указал, что игнорирование права на отказ от военной службы по религиозным убеждениям может являться нарушением международных стандартов прав человека

Апелляционный административный суд, ссылаясь на заключение Венецианской комиссии, указал, что полное игнорирование права на отказ от военной службы по соображениям совести, особенно для лиц, чьи религиозные убеждения глубоки и последовательны, может являться нарушением международных стандартов в области прав человека.

«Надеюсь, терпение Трампа по отношению к России иссякнет» – президент Финляндии Александр Стубб

Ранее сообщалось, что план европейских лидеров состоит в том, чтобы подыгрывать мирным усилиям Трампа до тех пор, пока он не поймет, что надо усилить санкции.

Зеленский сообщил, что Кабмин обновит правила выезда за границу для мужчин 18-22 лет сегодня

Сегодня на заседании правительства будут обновлены правила пересечения государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет – Президент Зеленский.

Юлия Свириденко озвучила сроки, в которые может быть пересмотрен вопрос о запрете на выезд для невоеннообязанных женщин-должностных лиц

В настоящее время правила пересечения границы запрещают выезд невоеннообязанным женщинам-судьям, депутатам местных советов и мужчинам-депутатам старше 60 лет – Юлия Свириденко пообещала принять решение в течение двух недель.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марія Кедик
    Марія Кедик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Броновицька
    Оксана Броновицька
    заступник голови Деснянського районного суду міста Києва
  • Габор Собослой
    Габор Собослой
    суддя Закарпатського апеляційного суду