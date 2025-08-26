СБУ сорвала теракты на Днепропетровщине и Хмельнитчине: задержаны две девушки

СБУ разоблачила двух девушек, которые готовили взрывы по заданию РФ.

Контрразведка Службы безопасности Украины выявила двух девушек, которые планировали диверсии на территории Днепропетровской и Хмельницкой областей. По информации СБУ, обе были завербованы врагом через телеграм-каналы под видом «легких заработков».

Как указано в сообщении, по заданию кураторов они получили координаты схронов, где забрали подготовленные самодельные взрывные устройства.

В Днепропетровской области задержали 19-летнюю жительницу Павлограда, которая пыталась подорвать служебный внедорожник украинского военного. Она спрятала взрывчатку под колесо автомобиля и установила на дереве камеру, чтобы зафиксировать момент подрыва.

В Хмельницком разоблачена 16-летняя студентка местного колледжа. Она планировала заложить взрывчатку возле железнодорожного пути для подрыва эшелона ВСУ. Для слежки за движением состава девушка установила камеру с удаленным доступом для оккупантов.

Обеих девушек задержали «с поличным», изъяв взрывчатку и мобильные телефоны.

СБУ сообщила задержанным о подозрении по статьям:

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (оконченное покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц);

ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ либо других образованных в соответствии с законами Украины формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

