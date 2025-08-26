СБУ зірвала теракти на Дніпропетровщині та Хмельниччині: затримано двох дівчат

Контррозвідка Служби безпеки України викрила двох дівчат, які планували диверсії на території Дніпропетровської та Хмельницької областей. За інформацією СБУ, обидві були завербовані ворогом через телеграм-канали під виглядом «легких заробітків».
Як вказано у повідомленні, за завданням кураторів вони отримали координати схронів, де забрали підготовлені саморобні вибухові пристрої.
На Дніпропетровщині затримали 19-річну мешканку Павлограда, яка намагалася підірвати службовий позашляховик українського військового. Вона сховала вибухівку під колесо авто та встановила на дереві камеру, щоб зафіксувати момент підриву.
У Хмельницькому викрито 16-річну студентку місцевого коледжу. Вона планувала закласти вибухівку біля залізничної колії для підриву ешелону ЗСУ. Для стеження за рухом складу дівчина встановила камеру з віддаленим доступом для окупантів.
Обох дівчат затримали «на гарячому», вилучивши вибухівку та мобільні телефони.
СБУ повідомила затриманим про підозру за статтями:
Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
