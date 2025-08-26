СБУ зірвала теракти на Дніпропетровщині та Хмельниччині: затримано двох дівчат

СБУ викрила двох дівчат, які готували вибухи за завданням РФ.

Контррозвідка Служби безпеки України викрила двох дівчат, які планували диверсії на території Дніпропетровської та Хмельницької областей. За інформацією СБУ, обидві були завербовані ворогом через телеграм-канали під виглядом «легких заробітків».

Як вказано у повідомленні, за завданням кураторів вони отримали координати схронів, де забрали підготовлені саморобні вибухові пристрої.

На Дніпропетровщині затримали 19-річну мешканку Павлограда, яка намагалася підірвати службовий позашляховик українського військового. Вона сховала вибухівку під колесо авто та встановила на дереві камеру, щоб зафіксувати момент підриву.

У Хмельницькому викрито 16-річну студентку місцевого коледжу. Вона планувала закласти вибухівку біля залізничної колії для підриву ешелону ЗСУ. Для стеження за рухом складу дівчина встановила камеру з віддаленим доступом для окупантів.

Обох дівчат затримали «на гарячому», вилучивши вибухівку та мобільні телефони.

СБУ повідомила затриманим про підозру за статтями:

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

