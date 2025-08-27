Минобороны запускает цифровую систему для контроля качества оборонных закупок

Министерство обороны продолжает цифровизацию системы оборонных закупок. В рамках этого процесса разрабатывается информационно-коммуникационная система поддержки государственного гарантирования качества продукции оборонно-промышленного комплекса.
Новая система должна обеспечить прозрачность процедур, повысить эффективность контроля и укрепить доверие к украинским производителям вооружения и военной техники.
Среди ключевых задач:
Открытая часть цифровой системы уже доступна в тестовом режиме на сайте Минобороны в разделе «Деятельность – Закупочная». Пользователи могут ознакомиться с:
Получить рабочие переводы этих стандартов на украинский язык можно, обратившись в Управление государственного гарантирования качества по электронному адресу [email protected]
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.