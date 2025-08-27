Минобороны запускает цифровую систему для контроля качества оборонных закупок

Минобороны разрабатывает информационно-коммуникационную систему поддержки государственного обеспечения качества продукции ОПК.

Министерство обороны продолжает цифровизацию системы оборонных закупок. В рамках этого процесса разрабатывается информационно-коммуникационная система поддержки государственного гарантирования качества продукции оборонно-промышленного комплекса.

Новая система должна обеспечить прозрачность процедур, повысить эффективность контроля и укрепить доверие к украинским производителям вооружения и военной техники.

Среди ключевых задач:

автоматизация и унификация процедур государственного гарантирования качества;

повышение прозрачности процессов в этой сфере;

улучшение планирования, координации и контроля работ.

Открытая часть цифровой системы уже доступна в тестовом режиме на сайте Минобороны в разделе «Деятельность – Закупочная». Пользователи могут ознакомиться с:

основными направлениями и механизмами работы системы;

актуальной законодательной базой;

стандартами НАТО серии AQAP, которые в Украине приняты как военные стандарты.

Получить рабочие переводы этих стандартов на украинский язык можно, обратившись в Управление государственного гарантирования качества по электронному адресу [email protected]

