Міноборони запускає цифрову систему для контролю якості оборонних закупівель

Міноборони розробляє інформаційно-комунікаційну систему підтримки державного гарантування якості продукції ОПК.

Джерело фото: Укроборонпром

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони продовжує цифровізацію системи оборонних закупівель. У межах цього процесу розробляється інформаційно-комунікаційна система підтримки державного гарантування якості продукції оборонно-промислового комплексу.

Нова система має забезпечити прозорість процедур, підвищити ефективність контролю та зміцнити довіру до українських виробників озброєння і військової техніки.

Серед ключових завдань:

автоматизація та уніфікація процедур державного гарантування якості;

підвищення прозорості процесів у цій сфері;

покращення планування, координації та контролю робіт.

Відкрита частина цифрової системи вже доступна у тестовому режимі на сайті Міноборони в розділі «Діяльність – Закупівельна». Користувачі можуть ознайомитися з:

основними напрямами та механізмами роботи системи;

актуальною законодавчою базою;

стандартами НАТО серії AQAP, які в Україні прийняті як військові стандарти.

Отримати робочі переклади цих стандартів українською мовою можна, звернувшись до Управління державного гарантування якості за електронною адресою [email protected].

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.