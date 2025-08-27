Практика судів
  1. В Україні

Міноборони запускає цифрову систему для контролю якості оборонних закупівель

10:36, 27 серпня 2025
Міноборони розробляє інформаційно-комунікаційну систему підтримки державного гарантування якості продукції ОПК.
Міноборони запускає цифрову систему для контролю якості оборонних закупівель
Джерело фото: Укроборонпром
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони продовжує цифровізацію системи оборонних закупівель. У межах цього процесу розробляється інформаційно-комунікаційна система підтримки державного гарантування якості продукції оборонно-промислового комплексу.

Нова система має забезпечити прозорість процедур, підвищити ефективність контролю та зміцнити довіру до українських виробників озброєння і військової техніки.

Серед ключових завдань:

  • автоматизація та уніфікація процедур державного гарантування якості;
  • підвищення прозорості процесів у цій сфері;
  • покращення планування, координації та контролю робіт.

Відкрита частина цифрової системи вже доступна у тестовому режимі на сайті Міноборони в розділі «Діяльність – Закупівельна». Користувачі можуть ознайомитися з:

  • основними напрямами та механізмами роботи системи;
  • актуальною законодавчою базою;
  • стандартами НАТО серії AQAP, які в Україні прийняті як військові стандарти.

Отримати робочі переклади цих стандартів українською мовою можна, звернувшись до Управління державного гарантування якості за електронною адресою [email protected].

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

зброя Міноборони

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін вніс зміни до правил бронювання працівників представництв іноземних медіа

Для того, аби представництво іноземного медіа могло забронювати працівників, йому треба відповідати низці критеріїв «критичності».

«Стаття 130 або їдемо в ТЦК» – суд визнав незаконними дії поліцейських, які чіплялися до власника автомобіля, що зламався в дорозі

Суд встановив, що громадянин визнав свою провину у вживанні алкоголю за кермом під тиском поліцейських.

Комітет розгляне законопроект про заборону судам призначати більш м’яке покарання військовослужбовцям за непокору наказу командира

Депутати пропонують, щоб за непокору наказу командира військовослужбовець ніс лише реальне покарання у вигляді в’язниці від 5 до 10 років – без можливості для суду призначити більш м’яке покарання чи іспитовий строк.

Діаспора в особі Світового конгресу українців вважає, що українці з множинним громадянством, які живуть за кордоном, повинні мати доступ до державної служби

Обмеження для держслужбовців щодо наявності виключно громадянства України було предметом жорстких суперечок з Світовим конгресом українців – голова Міграційної служби.

Закон про множинне громадянство не дає відповіді на питання, з якими країнами можливе множинне громадянство, що буде з військовим обов’язком і соцзабезпеченням

Стосовно майже усіх ключових питань закон про множинне регулювання не містить регулювання – уряд сам визначить, як і що працюватиме, починаючи від списку країн, в громадянстві яких українці можуть перебувати «легально».

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області