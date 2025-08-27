Міноборони запускає цифрову систему для контролю якості оборонних закупівель

Міністерство оборони продовжує цифровізацію системи оборонних закупівель. У межах цього процесу розробляється інформаційно-комунікаційна система підтримки державного гарантування якості продукції оборонно-промислового комплексу.
Нова система має забезпечити прозорість процедур, підвищити ефективність контролю та зміцнити довіру до українських виробників озброєння і військової техніки.
Серед ключових завдань:
Відкрита частина цифрової системи вже доступна у тестовому режимі на сайті Міноборони в розділі «Діяльність – Закупівельна». Користувачі можуть ознайомитися з:
Отримати робочі переклади цих стандартів українською мовою можна, звернувшись до Управління державного гарантування якості за електронною адресою [email protected].
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.