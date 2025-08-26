Практика судов
МОН утвердило концепции образования до 2030 года – что изменится в школах

20:50, 26 августа 2025
Минобразования запускает пилотный проект новых программ и стандартов.
Министерство образования и науки Украины утвердило концепции образовательных отраслей на период 2025–2030 годов, которые являются частью политики «Образование для жизни», направленной на комплексное обновление системы школьного образования. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

По информации МОН, концепции структурируют данные о каждой образовательной отрасли, разъясняют ее цель, структуру, взаимосвязи с другими отраслями, а также определяют современные вызовы и предлагают эффективные решения для долгосрочного развития. Они дополняют государственные стандарты общего среднего образования, предоставляя четкие ориентиры для организации обучения с 1 по 12 класс – логично, последовательно и с учетом межпредметной интеграции.

На основе этих концепций МОН планирует до 2030 года реализовать ряд инициатив:

  • обновить модельные учебные программы для всех образовательных циклов;
  • пересмотреть подходы к разработке, апробации и экспертизе учебников и учебно-методических материалов;
  • создать новые программы профессионального развития для учителей и образовательных управленцев;
  • модернизировать школьные пространства и их техническое оснащение в соответствии со специально разработанными гайдбуками.

В будущем министерство планирует запустить цифровую платформу для педагогов, которая будет включать:

  • отраслевые путеводители, созданные на основе концепций;
  • интерактивную схему образовательного прогресса учеников с 1 по 12 класс;
  • примеры внедрения сквозных умений и ключевых компетенций;
  • инструменты для оценки учебных достижений учащихся.

В МОН отмечают, что первые результаты реформы можно будет увидеть уже в новом учебном году. В 64 школах Украины начнется пилотное внедрение обновленного содержания образования для 5 классов в художественной, технологической и естественной областях. Учителя, задействованные в пилотном проекте, уже проходят соответствующее обучение и знакомятся с новыми учебно-методическими материалами. Пилотирование позволит протестировать новые подходы на практике, собрать отзывы и усовершенствовать материалы перед их широкомасштабным применением.

Политика «Образование для жизни» является продолжением реформы «Новая украинская школа» и направлена на создание целостного образовательного опыта, где содержание обучения, методы преподавания и школьная среда гармонично сочетаются, помогая ученикам лучше познавать мир и свое место в нем.

