МОН затвердило концепції освіти до 2030 року – що зміниться у школах

20:50, 26 серпня 2025
Міносвіти запускає пілотний проект нових програм і стандартів.
МОН затвердило концепції освіти до 2030 року – що зміниться у школах
Міністерство освіти і науки України ухвалило концепції освітніх галузей на період 2025–2030 років, які є частиною політики «Освіта для життя», спрямованої на комплексне оновлення системи шкільної освіти. Про це повідомила пресслужба міністерства.

За інформацією МОН, концепції структуризують дані про кожну освітню галузь, роз’яснюють її мету, структуру, взаємозв’язки з іншими галузями, а також окреслюють сучасні виклики та пропонують ефективні рішення для довгострокового розвитку. Вони доповнюють державні стандарти загальної середньої освіти, надаючи чіткі орієнтири для організації навчання від 1 до 12 класу – логічно, послідовно та з урахуванням міжпредметної інтеграції.

На основі цих концепцій МОН планує до 2030 року реалізувати низку ініціатив:

  • оновити модельні навчальні програми для всіх освітніх циклів;
  • переглянути підходи до розробки, апробації та експертизи підручників і навчально-методичних матеріалів;
  • створити нові програми професійного розвитку для вчителів та освітніх управлінців;
  • модернізувати шкільні простори та їхнє технічне оснащення відповідно до спеціально розроблених гайдбуків.

У майбутньому міністерство планує запустити цифрову платформу для педагогів, яка включатиме:

  • галузеві путівники, створені на основі концепцій;
  • інтерактивну схему освітнього поступу учнів від 1 до 12 класу;
  • приклади впровадження наскрізних умінь і ключових компетентностей;
  • інструменти для оцінювання навчальних досягнень учнів.

У МОН зазначають, що перші результати реформи можна буде побачити вже у новому навчальному році. У 64 школах України розпочнеться пілотне впровадження оновленого змісту освіти для 5 класів у мистецькій, технологічній і природничій галузях. Вчителі, задіяні в пілотному проєкті, уже проходять відповідне навчання та ознайомлюються з новими навчально-методичними матеріалами. Пілотування дозволить протестувати нові підходи на практиці, зібрати відгуки та вдосконалити матеріали перед їхнім широкомасштабним застосуванням.

Політика «Освіта для життя» є продовженням реформи «Нова українська школа» та спрямована на створення цілісного освітнього досвіду, де зміст навчання, методи викладання та шкільне середовище гармонійно поєднуються, допомагаючи учням краще пізнавати світ і своє місце в ньому.

