Украинцы стали реже ходить в бары и рестораны: цены растут, – исследование

Посещаемость упала на 9%, единственное исключение — суши-заведения, где трафик остался стабильным.

Источник фото: Di_An_h / Unsplash

Компания Poster опубликовала результаты исследования ресторанного рынка Украины. Данные собраны на основе агрегированной статистики 8800 заведений во всех регионах страны.

За первые шесть месяцев 2025 года:

Общая выручка ресторанов выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Наибольший рост показал Львов — +7%.

Несмотря на это, посещаемость упала на 9%. Единственное исключение — суши-заведения, где трафик остался стабильным. В других форматах падение колебалось от 7% до 16%.

Средний чек вырос на 17% и теперь составляет 171 грн.

Динамика среднего чека по категориям:

бары — 476 грн (+17%),

кофейни — 108 грн,

кафе — 307 грн,

рестораны — 675 грн,

пиццерии — 324 грн,

пекарни — 82 грн,

суши — 670 грн.

CEO и сооснователь Poster Родион Ерошек отметил: «В целом цифры показывают, что любимый кофе или ужин в ресторане подорожали: за те же заказы теперь приходится платить больше».

