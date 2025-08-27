Практика судов
Украинцы стали реже ходить в бары и рестораны: цены растут, – исследование

07:18, 27 августа 2025
Посещаемость упала на 9%, единственное исключение — суши-заведения, где трафик остался стабильным.
Источник фото: Di_An_h / Unsplash
Компания Poster опубликовала результаты исследования ресторанного рынка Украины. Данные собраны на основе агрегированной статистики 8800 заведений во всех регионах страны.

За первые шесть месяцев 2025 года:

  • Общая выручка ресторанов выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Наибольший рост показал Львов — +7%.
  • Несмотря на это, посещаемость упала на 9%. Единственное исключение — суши-заведения, где трафик остался стабильным. В других форматах падение колебалось от 7% до 16%.
  • Средний чек вырос на 17% и теперь составляет 171 грн.

Динамика среднего чека по категориям:

  • бары — 476 грн (+17%),
  • кофейни — 108 грн,
  • кафе — 307 грн,
  • рестораны — 675 грн,
  • пиццерии — 324 грн,
  • пекарни — 82 грн,
  • суши — 670 грн.

CEO и сооснователь Poster Родион Ерошек отметил: «В целом цифры показывают, что любимый кофе или ужин в ресторане подорожали: за те же заказы теперь приходится платить больше».

Комитет рассмотрит законопроект о запрете судам назначать более мягкое наказание военнослужащим за неповиновение приказу командира

Депутаты предлагают, чтобы за неповиновение приказу командира военнослужащий нес только реальное наказание в виде тюрьмы от 5 до 10 лет — без возможности для суда назначить более мягкое наказание или испытательный срок.

Диаспора в лице Мирового конгресса украинцев считает, что украинцы с множественным гражданством, которые живут за границей, должны иметь доступ к государственной службе

Ограничение для госслужащих относительно наличия исключительно гражданства Украины было предметом жестких споров с Мировым конгрессом украинцев, — глава Миграционной службы.

Закон о множественном гражданстве не дает ответа на вопросы, с какими странами возможно множественное гражданство, что будет с воинской обязанностью и соцобеспечением

Почти по всем ключевым вопросам закон о множественном гражданстве не содержит регулирования — правительство само определит, как и что будет работать, начиная от списка стран, в гражданстве которых украинцы могут находиться «легально».

«Статья 130 или едем в ТЦК» – суд признал незаконными действия полицейских, которые придирались к водителю сломавшегося в дороге автомобиля

Суд установил, что водитель признал свою вину в употреблении алкоголя за рулем под давлением полицейских.

Все мужчины 18-22 лет смогут беспрепятственно выехать за границу — Юлия Свириденко

Все мужчины от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу — Кабмин принял постановление.

