Українці почали рідше ходити у бари і ресторани: ціни ростуть, – дослідження

Відвідуваність впала на 9%, а єдиний виняток — суші-заклади, де трафік залишився стабільним.

Джерело фото: Di_An_h / Unsplash

Компанія Poster оприлюднила результати дослідження ресторанного ринку України. Дані зібрані на основі агрегованої статистики 8800 закладів у всіх регіонах країни.

За перші шість місяців 2025 року:

Загальна виручка ресторанів зросла на 5% у порівнянні з аналогічним періодом 2024-го. Найбільше зростання показав Львів — +7%.

Динаміка середнього чека за категоріями:

бари — 476 грн (+17%),

кав’ярні — 108 грн,

кафе — 307 грн,

ресторани — 675 грн,

піцерії — 324 грн,

пекарні — 82 грн,

суші — 670 грн.

CEO та співзасновник Poster Родіон Єрошек відзначає: «Загалом цифри показують, що улюблена кава чи вечеря в ресторані подорожчали: за ті самі замовлення тепер доводиться платити більше».

