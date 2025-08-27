Практика судів
Українці почали рідше ходити у бари і ресторани: ціни ростуть, – дослідження

07:18, 27 серпня 2025
Відвідуваність впала на 9%, а єдиний виняток — суші-заклади, де трафік залишився стабільним.
Джерело фото: Di_An_h / Unsplash
Компанія Poster оприлюднила результати дослідження ресторанного ринку України. Дані зібрані на основі агрегованої статистики 8800 закладів у всіх регіонах країни.

За перші шість місяців 2025 року:

  • Загальна виручка ресторанів зросла на 5% у порівнянні з аналогічним періодом 2024-го. Найбільше зростання показав Львів — +7%.
  • Попри це, відвідуваність впала на 9%. Єдиний виняток — суші-заклади, де трафік залишився стабільним. В інших форматах падіння коливалося від 7% до 16%.
  • Середній чек зріс на 17% і тепер становить 171 грн.

Динаміка середнього чека за категоріями:

  • бари — 476 грн (+17%),
  • кав’ярні — 108 грн,
  • кафе — 307 грн,
  • ресторани — 675 грн,
  • піцерії — 324 грн,
  • пекарні — 82 грн,
  • суші — 670 грн.

CEO та співзасновник Poster Родіон Єрошек відзначає: «Загалом цифри показують, що улюблена кава чи вечеря в ресторані подорожчали: за ті самі замовлення тепер доводиться платити більше».

Україна ціни

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комітет розгляне законопроект про заборону судам призначати більш м’яке покарання військовослужбовцям за непокору наказу командира

Депутати пропонують, щоб за непокору наказу командира військовослужбовець ніс лише реальне покарання у вигляді в’язниці від 5 до 10 років – без можливості для суду призначити більш м’яке покарання чи іспитовий строк.

Діаспора в особі Світового конгресу українців вважає, що українці з множинним громадянством, які живуть за кордоном, повинні мати доступ до державної служби

Обмеження для держслужбовців щодо наявності виключно громадянства України було предметом жорстких суперечок з Світовим конгресом українців – голова Міграційної служби.

Закон про множинне громадянство не дає відповіді на питання, з якими країнами можливе множинне громадянство, що буде з військовим обов’язком і соцзабезпеченням

Стосовно майже усіх ключових питань закон про множинне регулювання не містить регулювання – уряд сам визначить, як і що працюватиме, починаючи від списку країн, в громадянстві яких українці можуть перебувати «легально».

«Стаття 130 або їдемо в ТЦК» – суд визнав незаконними дії поліцейських, які чіплялися до власника автомобіля, що зламався в дорозі

Суд встановив, що громадянин визнав свою провину у вживанні алкоголю за кермом під тиском поліцейських.

Всі чоловіки 18-22 років зможуть безперешкодно виїхати за кордон – Юлія Свириденко

Всі чоловіки від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон – Кабмін прийняв постанову.

