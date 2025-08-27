Українці почали рідше ходити у бари і ресторани: ціни ростуть, – дослідження

Компанія Poster оприлюднила результати дослідження ресторанного ринку України. Дані зібрані на основі агрегованої статистики 8800 закладів у всіх регіонах країни.
За перші шість місяців 2025 року:
Динаміка середнього чека за категоріями:
CEO та співзасновник Poster Родіон Єрошек відзначає: «Загалом цифри показують, що улюблена кава чи вечеря в ресторані подорожчали: за ті самі замовлення тепер доводиться платити більше».
