Роуминг как дома — украинцы будут пользоваться связью в ЕС без дополнительных тарифов

Украина станет первой страной за пределами Евросоюза, которая официально присоединится к единой роуминговой зоне ЕС. Это произойдет с 1 января 2026 года в рамках политики «Роуминг как дома» (Roam like at Home). Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

Благодаря этому звонки, SMS и мобильный интернет в 27 странах ЕС будут доступны украинцам по тарифам их отечественных операторов. В свою очередь, европейские абоненты смогут пользоваться своей связью в Украине на тех же условиях.

«Это означает не только удобную мобильную связь без дополнительных затрат в ЕС, но и практический шаг к интеграции в Единый цифровой рынок Евросоюза», — отметил Качка.

Присоединение стало возможным благодаря совместной работе команд Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере электронных коммуникаций (НКЭК), Минцифры, Министерства экономики и Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

