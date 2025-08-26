Роумінг як вдома — українці користуватимуться зв’язком у ЄС без додаткових тарифів

З 1 січня 2026 року дзвінки та інтернет у ЄС будуть за тарифами українських операторів.

Україна стане першою країною поза межами Євросоюзу, яка офіційно приєднається до єдиної роумінгової зони ЄС. Це відбудеться з 1 січня 2026 року в межах політики «Роумінг як вдома» (Roam like at Home). Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

Завдяки цьому дзвінки, SMS та мобільний інтернет у 27 країнах ЄС будуть доступні українцям за тарифами їхніх вітчизняних операторів. У свою чергу, європейські абоненти зможуть користуватися своїм зв’язком в Україні на тих самих умовах.

«Це означає не тільки зручний мобільний зв’язок без додаткових витрат у ЄС, а також практичний крок до інтеграції у Єдиний цифровий ринок Євросоюзу», — зазначив Качка.

Приєднання стало можливим завдяки спільній роботі команд Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК), Мінцифри, Міністерства економіки та Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

