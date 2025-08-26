Практика судов
  1. В Украине

На Буковине отец и сын переправляли уклонистов за границу — дело передали в суд

23:52, 26 августа 2025
Будут судить директора ООО и его сына, которые через систему «Шлях» незаконно регистрировали призывников для выезда за границу.
На Буковине отец и сын переправляли уклонистов за границу — дело передали в суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Буковине будут судить двух мужчин, которые организовали схему незаконного пересечения государственной границы для призывников. Об этом сообщает полиция Черновицкой области.

Установлено, что директор одного из ООО, имея доступ к Единому комплексу информационной системы «Укртрансбезопасности», передал его своему сыну.

Тот вместе с сообщником вносил в базу ложные сведения о водителях, благодаря чему в системе «Шлях» регистрировались лица, которые фактически не работали в компании, обеспечивая им незаконный выезд за границу.

Злоумышленники осуществляли противоправную деятельность с июня 2022-го до конца 2023 года. Проанализировав данные системы «Путь», киберполиция установила конкретные даты и лиц, которых незаконно внесли в базу для выезда за пределы Украины.

В настоящее время следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в отношении фигурантов в суд.

Согласно собранным доказательствам, мужчин будут судить по:

  • ч. 2 и 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);
  • ч. 5 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационных, электронных коммуникационных систем);
  • ч. 1 и 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.

За содеянное злоумышленникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция полиция взятка Черновцы мобилизация пересечение границы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Все мужчины 18-22 лет смогут беспрепятственно выехать за границу — Юлия Свириденко

Все мужчины от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу — Кабмин принял постановление.

Глава Миграционной службы объяснила норму Конституции о едином гражданстве: «Имелось в виду, что ни один регион Украины не может иметь отдельного гражданства»

В контексте закона о множественном гражданстве глава ГМС Наталья Науменко объяснила, что Конституция не содержит запрета иметь множественное гражданство.

Судья решил уволиться с должности, не проработав и года – Высший совет правосудия не стал вдаваться в детали, почему судья решил уволиться

Еще в январе Николай Русин сообщил ВСП о проблемах в деятельности Олевского райсуда и о невозможности эффективно осуществлять там правосудие.

Суд указал, что игнорирование права на отказ от военной службы по религиозным убеждениям может являться нарушением международных стандартов прав человека

Апелляционный административный суд, ссылаясь на заключение Венецианской комиссии, указал, что полное игнорирование права на отказ от военной службы по соображениям совести, особенно для лиц, чьи религиозные убеждения глубоки и последовательны, может являться нарушением международных стандартов в области прав человека.

«Надеюсь, терпение Трампа по отношению к России иссякнет» – президент Финляндии Александр Стубб

Ранее сообщалось, что план европейских лидеров состоит в том, чтобы подыгрывать мирным усилиям Трампа до тех пор, пока он не поймет, что надо усилить санкции.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області