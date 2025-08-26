На Буковине отец и сын переправляли уклонистов за границу — дело передали в суд

Будут судить директора ООО и его сына, которые через систему «Шлях» незаконно регистрировали призывников для выезда за границу.

На Буковине будут судить двух мужчин, которые организовали схему незаконного пересечения государственной границы для призывников. Об этом сообщает полиция Черновицкой области.

Установлено, что директор одного из ООО, имея доступ к Единому комплексу информационной системы «Укртрансбезопасности», передал его своему сыну.

Тот вместе с сообщником вносил в базу ложные сведения о водителях, благодаря чему в системе «Шлях» регистрировались лица, которые фактически не работали в компании, обеспечивая им незаконный выезд за границу.

Злоумышленники осуществляли противоправную деятельность с июня 2022-го до конца 2023 года. Проанализировав данные системы «Путь», киберполиция установила конкретные даты и лиц, которых незаконно внесли в базу для выезда за пределы Украины.

В настоящее время следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в отношении фигурантов в суд.

Согласно собранным доказательствам, мужчин будут судить по:

ч. 2 и 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

ч. 5 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационных, электронных коммуникационных систем);

ч. 1 и 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.

За содеянное злоумышленникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

