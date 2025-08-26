На Буковине отец и сын переправляли уклонистов за границу — дело передали в суд

На Буковине будут судить двух мужчин, которые организовали схему незаконного пересечения государственной границы для призывников. Об этом сообщает полиция Черновицкой области.
Установлено, что директор одного из ООО, имея доступ к Единому комплексу информационной системы «Укртрансбезопасности», передал его своему сыну.
Тот вместе с сообщником вносил в базу ложные сведения о водителях, благодаря чему в системе «Шлях» регистрировались лица, которые фактически не работали в компании, обеспечивая им незаконный выезд за границу.
Злоумышленники осуществляли противоправную деятельность с июня 2022-го до конца 2023 года. Проанализировав данные системы «Путь», киберполиция установила конкретные даты и лиц, которых незаконно внесли в базу для выезда за пределы Украины.
В настоящее время следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в отношении фигурантов в суд.
Согласно собранным доказательствам, мужчин будут судить по:
За содеянное злоумышленникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
