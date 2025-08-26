На Буковині батько й син переправляли ухилянтів за кордон — справу передали до суду

Судитимуть директора ТОВ та його сина, які через систему «Шлях» незаконно реєстрували призовників для виїзду за кордон.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Буковині судитимуть двох чоловіків, які організували схему незаконного перетину державного кордону для призовників. Про це повідомляє поліція Чернівецької області.

Встановлено, що директор одного з ТОВ, маючи доступ до Єдиного комплексу інформаційної системи «Укртрансбезпеки», передав його своєму синові.

Той разом із спільником вносив до бази неправдиві відомості про водіїв, завдяки чому в системі «Шлях» реєстрували осіб, які фактично не працювали в компанії, забезпечуючи їм незаконний виїзд за кордон.

Зловмисники здійснювали протиправну діяльність із червня 2022-го до кінця 2023 року. Проаналізувавши дані системи «Шлях» кіберполіцейські встановили конкретні дати та осіб, яких незаконно внесли в базу для виїзду за межі України.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт відносно фігурантів до суду.

За зібраними доказами чоловіків судитимуть за:

ч. 2 та 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ч. 5 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних, електронних комунікаційних систем);

ч. 1 та 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

За скоєне зловмисникам загрожує до п’ятнадцяти років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.