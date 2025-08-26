Практика судів
На Буковині батько й син переправляли ухилянтів за кордон — справу передали до суду

23:52, 26 серпня 2025
Судитимуть директора ТОВ та його сина, які через систему «Шлях» незаконно реєстрували призовників для виїзду за кордон.
На Буковині судитимуть двох чоловіків, які організували схему незаконного перетину державного кордону для призовників. Про це повідомляє поліція Чернівецької області.

Встановлено, що директор одного з ТОВ, маючи доступ до Єдиного комплексу інформаційної системи «Укртрансбезпеки», передав його своєму синові.

Той разом із спільником вносив до бази неправдиві відомості про водіїв, завдяки чому в системі «Шлях» реєстрували осіб, які фактично не працювали в компанії, забезпечуючи їм незаконний виїзд за кордон. 

Зловмисники здійснювали протиправну діяльність із червня 2022-го до кінця 2023 року. Проаналізувавши дані системи «Шлях» кіберполіцейські встановили конкретні дати та осіб, яких незаконно внесли в базу для виїзду за межі України.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт відносно фігурантів до суду.

За зібраними доказами чоловіків судитимуть за:

  • ч. 2 та 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України);
  • ч. 5 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних, електронних комунікаційних систем);
  • ч. 1 та 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

За скоєне зловмисникам загрожує до п’ятнадцяти років.

