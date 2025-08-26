Информация об оккупации двух населенных пунктов врагом не соответствует действительности – Генштаб

В Генштабе ВСУ опровергли информацию об оккупации двух сел врагом.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны остановили продвижение российских войск и продолжают удерживать под контролем село Запорожское, также активные бои продолжаются в районе села Новогеоргиевка, однако распространяемая информация о якобы оккупации этих двух населенных пунктов не соответствует действительности.

«Силы обороны Украины остановили продвижение российских захватчиков и продолжают контролировать село Запорожское, несмотря на все усилия врага, который пытается захватить этот населенный пункт.

Также продолжаются активные боевые действия в районе села Новогеоргиевка, где наши воины наносят противнику значительные потери, ежедневно уничтожая оккупантов десятками.

Информация об оккупации россиянами обоих этих населенных пунктов не соответствует действительности», — подчеркивают в Генштабе.

