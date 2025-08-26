Інформація про окупацію двох населених пунктів ворогом не відповідає дійсності – Генштаб

У Генштабі ЗСУ заперечили інформацію про окупацію двох сіл ворогом.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони зупинили просування російських військ і продовжують утримувати під контролем село Запорізьке, також активні бої тривають у районі села Новогеоргіївка, однак поширена інформація про нібито окупацію цих двох населених пунктів не відповідає дійсності.

«Сили оборони України зупинили просування російських загарбників та продовжують контролювати село Запорізьке, незважаючи на всі зусилля ворога, який намагається захопити цей населений пункт.

Також тривають активні бойові дії в районі села Новогеоргіївка, де наші воїни завдають противнику значних втрат, щодня знищуючи окупантів десятками.

Інформація про окупацію росіянами обох цих населених пунктів не відповідає дійсності», - наголошують у Генштабі.

