ВСП отстранил от осуществления правосудия судью районного суда Волынской области

Решение принято по ходатайству САП, срок отстранения – до 15 сентября.

Источник фото: rozhyshche.rayon.in.ua

Высший совет правосудия отстранил судью Рожищенского районного суда Волынской области в связи с уголовным производством. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

25 августа 2025 года по ходатайству руководителя САП судью отстранили от осуществления правосудия до 15 сентября 2025 года.

По данным следствия, судья вместе со знакомым подстрекал представителя истца предоставить деньги для якобы передачи другой судье этого же суда, которая рассматривала гражданское дело.

Действия фигуранта квалифицированы по ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 и ч. 3 ст. 190 УК Украины.

