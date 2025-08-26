ВРП відсторонила від здійснення правосуддя суддю районного суду Волинської області

Рішення ухвалене за клопотанням САП, строк відсторонення – до 15 вересня.

Джерело фото: rozhyshche.rayon.in.ua

Вища рада правосуддя відсторонила суддю Рожищенського районного суду Волинської області у зв’язку з кримінальним провадженням. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

25 серпня 2025 року за клопотанням керівника САП суддю відсторонили від здійснення правосуддя до 15 вересня 2025 року.

За даними слідства, суддя разом зі знайомим підбурював представника позивача надати кошти для нібито передачі іншій судді цього ж суду, яка розглядала цивільну справу.

Дії фігуранта кваліфіковані за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 та ч. 3 ст. 190 КК України.

