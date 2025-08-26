Креативный бизнес сможет получить гранты от государства до миллиона гривен – Свириденко

Для фрилансеров из числа креативных индустрий государство предусмотрело гранты по 100 тысяч гривен.

Правительство запускает специальные условия программы «Собственное Дело» для представителей креативной индустрии. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Отныне креативные предприниматели смогут получить государственные гранты на развитие бизнеса:

100 тыс. грн — для фрилансеров-ФОПов;

200 тыс. грн — для бизнеса с одним рабочим местом;

500 тыс. грн — при условии создания двух рабочих мест и софинансирования в формате 70/30;

1 млн грн — при условии создания четырех рабочих мест и софинансирования 70/30.

Программа охватывает широкий спектр сфер: кино- и видеоиндустрию, библиотеки, музеи, театры, архитектуру, дизайн, медиа, фотографию, разработку игр и программного обеспечения, PR и рекламу, а также индивидуальную художественную деятельность, в частности изготовление уникальных изделий народного художественного промысла.

«Собственное дело» остается одной из самых успешных правительственных программ поддержки малого и среднего бизнеса. За три года ее работы более 28 тысяч украинцев получили гранты на открытие или развитие собственного дела, среди них более 2 тысяч — ветераны, принимавшие участие в боевых действиях.

