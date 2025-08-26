Креативний бізнес зможе отримати гранти від держави до мільйона гривень – Свириденко

Для фрілансерів з числа креативних індустрій держава передбачила гранти по 100 тисяч гривень.

Уряд запускає спеціальні умови програми «Власна справа» для представників креативної індустрії. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Відтепер креативні підприємці зможуть отримати державні гранти на розвиток бізнесу:

100 тис. грн — для фрілансерів-ФОПів;

200 тис. грн — для бізнесу з одним робочим місцем;

500 тис. грн — за умови створення двох робочих місць і співфінансування у форматі 70/30;

1 млн грн — за умови створення чотирьох робочих місць і співфінансування 70/30.

Програма охоплює широкий спектр сфер: кіно та відеоіндустрію, бібліотеки, музеї, театри, архітектуру, дизайн, медіа, фотографію, розробку ігор і програмного забезпечення, PR та рекламу, а також індивідуальну мистецьку діяльність, зокрема виготовлення унікальних виробів народного художнього промислу.

«Власна справа» залишається однією з найуспішніших урядових програм підтримки малого та середнього бізнесу. За три роки її роботи понад 28 тисяч українців отримали гранти на започаткування або розвиток власної справи, серед них більш як 2 тисячі — ветерани, які брали участь у бойових діях.

