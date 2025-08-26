Руководитель САП Клименко и глава НАБУ Кривонос в Брюсселе встретились с Еврокомиссаркой Кос

Стороны обсудили независимость антикоррупционных институтов и дальнейшие шаги по борьбе с коррупцией.

Руководство Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры провело встречу в Брюсселе с Еврокомиссаром по вопросам расширения ЕС Мартой Кос.

Во время переговоров руководитель САП Александр Клименко и глава НАБУ Семён Кривонос обсудили с Еврокомиссаром вопросы независимости антикоррупционных институтов Украины и дальнейшие шаги, необходимые для повышения эффективности в борьбе с коррупцией.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что делегация Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры осуществляет рабочий визит во Францию.

Как сообщили в НАБУ, среди ключевых встреч — переговоры с министром-делегатом по европейским делам Бенжаменом Хаддадом, советником Президента Франции по европейским вопросам Бертраном Бухвальтером и директором Директората континентальной Европы Брисом Рокфейлем.

В центре обсуждений:

дальнейшее укрепление независимости и институциональной способности НАБУ и САП;

развитие международного сотрудничества в сфере противодействия коррупции;

важность общественного доверия к результатам работы антикоррупционных органов.

