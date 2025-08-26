Зеленский назвал первые страны, где будут применяться нормы закона о множественном гражданстве

По словам Президента, США, Канада, Германия и Чехия станут первыми странами, где будут применены нормы закона о множественном гражданстве.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями Всемирного конгресса украинцев, в ходе которой обсудили ключевые вопросы дипломатии, поддержки фронта и восстановления государства.

В частности, Зеленский рассказал о реализации закона о множественном гражданстве. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», «легальным» основанием пребывания в множественном гражданстве будет получение гражданином Украины гражданства государства из списка Кабмина. Аналогичное правило будет действовать и в отношении иностранцев, которые хотят получить украинский паспорт.

Четкий перечень стран содержался в первой версии документа – законопроекте Президента 10425. Однако финальная версия законопроекта 11469, который в итоге был принят, дает полномочия определять этот перечень правительству.

Таким образом, по словам Зеленского, правительство в ближайшее время примет необходимые нормативные акты, а первыми странами, которые войдут в список Кабмина, где этот механизм будет применен, как сообщил Президент, станут Германия, Польша и Чехия. После этого множественное гражданство смогут распространить в Канаде и США.

Также глава государства отметил важность международного давления на Россию, возвращения похищенных детей, помощи украинским школьникам и привлечения инвестиций в восстановление страны. Отдельно речь шла о поддержке военных – представители Конгресса сообщили, что уже направили собранные средства на закупку дронов и пикапов для армии.

