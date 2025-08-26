Зеленський назвав перші країни, де застосують норми закону про множинне громадянство

За словами Президента, США, Канада, Німеччина та Чехія стануть першими країнами, де будуть застосовані норми закону про множинне громадянство.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками Світового конгресу українців, під час якої обговорили ключові питання дипломатії, підтримки фронту та відбудови держави.

Зокрема, Зеленський розповів про реалізацію закону щодо множинного громадянства. Як раніше писала «Судово-юридична газета», «легальною» підставою перебування у множинному громадянстві буде набуття громадянином України громадянства держави зі списку Кабміну. Аналогічне правило працюватиме і стосовно іноземців, які хочуть отримати український паспорт.

Чіткий перелік країн містився у першій версії документу – законопроекті Президента 10425. Однак фінальна версія законопроекту 11469, який був врешті прийнятий, дає повноваження визначати цей перелік урядовцям.

Таким чином, за словами Зеленського, уряд найближчим часом ухвалить необхідні нормативні акти, а першими країнами, які увійдуть до списку Кабміну, де цей механізм буде застосований, як повідомив Президент, стануть Німеччина, Польща та Чехія. Після цього множинне громадянство зможуть поширити в Канаді та США.

Також глава держави наголосив на важливості міжнародного тиску на Росію, повернення викрадених дітей, допомоги українським школярам та залучення інвестицій у відновлення країни. Окремо йшлося про підтримку військових – представники Конгресу повідомили, що вже спрямували зібрані кошти на закупівлю дронів та пікапів для армії.

