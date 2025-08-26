Практика судов
  1. В Украине

Зеленский анонсировал контакты со странами, которые могут стать площадками для переговоров с РФ

21:38, 26 августа 2025
Зеленский заявил, что на этой неделе состоятся контакты с Турцией, странами Персидского залива и Европы по поводу возможных площадок для переговоров с Россией.
Зеленский анонсировал контакты со странами, которые могут стать площадками для переговоров с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе планируются контакты с рядом стран, которые могут стать площадками для возможных переговоров с Россией. В частности, речь идет о Турции, странах Персидского залива и государствах Европы.

«С нашей стороны все будет максимально готово, чтобы закончить войну. Важно, чтобы партнеры это подтвердили. И далее все будет зависеть исключительно от воли мировых лидеров – прежде всего Соединенных Штатов Америки – чтобы оказывать давление на Россию», – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что нужны новые шаги в виде санкций и тарифов, которые должны стать основой для дальнейшего давления на Москву.

«Мы говорили об этом с генералом Келлогом вчера, мы работаем с американцами очень содержательно – после нашей встречи в Вашингтоне у нас есть новая основа для совместной работы. Это существенно», – указал Президент.

По словам Зеленского, Россия продолжает демонстрировать нежелание к реальным переговорам, и изменить эту позицию можно только мощными экономическими ограничениями.

война Владимир Зеленский переговоры

