Зеленский анонсировал контакты со странами, которые могут стать площадками для переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе планируются контакты с рядом стран, которые могут стать площадками для возможных переговоров с Россией. В частности, речь идет о Турции, странах Персидского залива и государствах Европы.

«С нашей стороны все будет максимально готово, чтобы закончить войну. Важно, чтобы партнеры это подтвердили. И далее все будет зависеть исключительно от воли мировых лидеров – прежде всего Соединенных Штатов Америки – чтобы оказывать давление на Россию», – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что нужны новые шаги в виде санкций и тарифов, которые должны стать основой для дальнейшего давления на Москву.

«Мы говорили об этом с генералом Келлогом вчера, мы работаем с американцами очень содержательно – после нашей встречи в Вашингтоне у нас есть новая основа для совместной работы. Это существенно», – указал Президент.

По словам Зеленского, Россия продолжает демонстрировать нежелание к реальным переговорам, и изменить эту позицию можно только мощными экономическими ограничениями.

