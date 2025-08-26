Практика судів
Зеленський анонсував контакти з країнами, які можуть стати майданчиками для переговорів з РФ

21:38, 26 серпня 2025
Президент заявив, що цього тижня відбудуться контакти з Туреччиною, країнами Перської затоки та Європи щодо можливих майданчиків для переговорів із Росією.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що цього тижня плануються контакти з низкою країн, які можуть стати майданчиками для можливих переговорів із Росією. Зокрема, йдеться про Туреччину, країни Перської затоки та держави Європи.

«З нашого боку все буде максимально готове, щоб війну закінчити. Важливо, щоб партнери це підтвердили. І надалі все буде залежати виключно від волі світових лідерів – передусім Сполучених Штатів Америки – щоб тиснути на Росію», – наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що потрібні нові кроки у вигляді санкцій і тарифів, які мають стати основою для подальшого тиску на Москву.

«Ми говорили про це з генералом Келлогом учора, ми працюємо з американцями дуже змістовно – після нашої зустрічі у Вашингтоні ми маємо нову основу для спільної роботи. Це суттєво», - вказав Пр6езидент.

За словами Зеленського, Росія продовжує демонструвати небажання до реальних переговорів, і змінити цю позицію можна лише потужними економічними обмеженнями.

