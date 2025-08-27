В Черниговской области заработала новая система воздушной тревоги – что меняется

В Черниговской области в тестовом режиме заработала дифференцированная система воздушной тревоги

В Черниговской области с сегодняшнего дня в тестовом режиме заработала дифференцированная система воздушной тревоги. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Новая система позволит точнее информировать жителей о характере угрозы во время воздушных тревог.

После тестирования будет принято решение о запуске полноценного внедрения этой системы.

Отметим, что в Харькове и Харьковской области также действует новая система оповещения о воздушных тревогах. Теперь сигналы четко разделяются: отдельно для города и отдельно для области, указал городской голова Игорь Терехов.

По его словам, чем точнее будет определена угроза, тем эффективнее будет работать экономика и, соответственно, уменьшаться психоэмоциональная нагрузка на людей.

