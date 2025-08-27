Практика судов
  1. В Украине

В Черниговской области заработала новая система воздушной тревоги – что меняется

09:24, 27 августа 2025
В Черниговской области в тестовом режиме заработала дифференцированная система воздушной тревоги
В Черниговской области заработала новая система воздушной тревоги – что меняется
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черниговской области с сегодняшнего дня в тестовом режиме заработала дифференцированная система воздушной тревоги. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Новая система позволит точнее информировать жителей о характере угрозы во время воздушных тревог.

После тестирования будет принято решение о запуске полноценного внедрения этой системы.

Отметим, что в Харькове и Харьковской области также действует новая система оповещения о воздушных тревогах. Теперь сигналы четко разделяются: отдельно для города и отдельно для области, указал городской голова Игорь Терехов.

По его словам, чем точнее будет определена угроза, тем эффективнее будет работать экономика и, соответственно, уменьшаться психоэмоциональная нагрузка на людей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Чернигов война воздушная тревога

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин внес изменения в правила бронирования работников представительств иностранных медиа

Для того, чтобы представительство иностранного медиа могло забронировать работников, ему нужно соответствовать ряду критериев «критичности».

Комитет рассмотрит законопроект о запрете судам назначать более мягкое наказание военнослужащим за неповиновение приказу командира

Депутаты предлагают, чтобы за неповиновение приказу командира военнослужащий нес только реальное наказание в виде тюрьмы от 5 до 10 лет — без возможности для суда назначить более мягкое наказание или испытательный срок.

Диаспора в лице Мирового конгресса украинцев считает, что украинцы с множественным гражданством, которые живут за границей, должны иметь доступ к государственной службе

Ограничение для госслужащих относительно наличия исключительно гражданства Украины было предметом жестких споров с Мировым конгрессом украинцев, — глава Миграционной службы.

Закон о множественном гражданстве не дает ответа на вопросы, с какими странами возможно множественное гражданство, что будет с воинской обязанностью и соцобеспечением

Почти по всем ключевым вопросам закон о множественном гражданстве не содержит регулирования — правительство само определит, как и что будет работать, начиная от списка стран, в гражданстве которых украинцы могут находиться «легально».

«Статья 130 или едем в ТЦК» – суд признал незаконными действия полицейских, которые придирались к владельцу сломавшегося в дороге автомобиля

Суд установил, что гражданин признал свою вину в употреблении алкоголя за рулем под давлением полицейских.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області