У Чернігівській області запрацювала нова система повітряної тривоги – що змінюється

У Чернігівській області в тестовому режимі запрацювала диференційована система повітряної тривоги.

У Чернігівській області з сьогоднішнього дня у тестовому режимі запрацювала диференційована система повітряної тривоги. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

Нова система дозволить точніше інформувати мешканців про характер загрози під час повітряних тривог.

Після тестування буде ухвалено рішення чи запускати повноцінне впровадження цієї системи.

Зазначимо, що у Харкові й Харківській області також діє нова система оповіщення про повітряні тривоги. Відтепер сигнали чітко розділяються: окремо для міста та окремо для області, вказав міський голова Ігор Терехов.

За його словами, чим точніше буде визначена загроза, тим ефективніше працюватиме економіка та, відповідно, зменшуватиметься психоемоційне навантаження на людей.

