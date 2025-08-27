Служебные расследования в полиции: Кабмин одобрил проект закона о создании двух типов комиссий

15:41, 27 августа 2025
Проект предусматривает создание независимых дисциплинарных комиссий в полиции, вовлечение общественности в их состав и новые правила проведения служебных расследований.
Кабинет министров одобрил проект закона «О внесении изменений в Дисциплинарный устав Национальной полиции Украины относительно совершенствования порядка проведения служебных расследований и обеспечения независимости дисциплинарных комиссий». Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Законопроект предусматривает создание двух типов дисциплинарных комиссий:
- для расследования нарушений служебной дисциплины полицейскими;
- для рассмотрения случаев нарушения полицейскими прав человека или гражданина.
Ключевые новации документа:
- в состав комиссий по вопросам прав человека будут включаться представители общественности по принципу пропорциональности;
- количество и состав дисциплинарных комиссий центрального уровня будет утверждать Министр внутренних дел, а на местах — Глава Нацполиции;
- председатели дисциплинарных комиссий получат право направлять запросы в органы власти, полицию, местного самоуправления и юридические лица для сбора материалов, необходимых в расследованиях;
- закрепляются сроки, основания и формы предоставления информации дисциплинарным комиссиям, а также основания для отказа;
- запрещается любое вмешательство в работу дисциплинарных комиссий или предоставление указаний их членам.
