Практика судів
  1. В Україні

Службові розслідування у поліції: Уряд схвалив проект закону про створення двох типів комісій

15:41, 27 серпня 2025
Проект передбачає створення незалежних дисциплінарних комісій у поліції, залучення громадськості до їх складу та нові правила проведення службових розслідувань.
Службові розслідування у поліції: Уряд схвалив проект закону про створення двох типів комісій
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет міністрів схвалив проект закону «Про внесення змін до Дисциплінарного статуту Національної поліції України щодо вдосконалення порядку проведення службових розслідувань та забезпечення незалежності дисциплінарних комісій». Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроект передбачає створення двох типів дисциплінарних комісій:

  • для розслідування порушень службової дисципліни поліцейськими;
  • для розгляду випадків порушення поліцейськими прав людини чи громадянина.

Ключові новації документа:

  • до складу комісій з питань прав людини включатимуться представники громадськості за принципом пропорційності;
  • кількість та склад дисциплінарних комісій центрального рівня затверджуватиме Міністр внутрішніх справ, а на місцях — Голова Нацполіції;
  • голови дисциплінарних комісій отримають право надсилати запити до органів влади, поліції, місцевого самоврядування та юридичних осіб для збору матеріалів, необхідних у розслідуваннях;
  • закріплюються строки, підстави та форми надання інформації дисциплінарним комісіям, а також підстави для відмови;
  • забороняється будь-яке втручання у роботу дисциплінарних комісій чи надання вказівок їхнім членам.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція поліція законопроект Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутатка місцевої ради, яка одночасно є вчителем чи лікарем, зможе виїхати за кордон, а ось секретар ради – ні: роз’яснення МВС

Якщо депутатка місцевої ради отримує зарплату з місцевого бюджету як посадова особа, то вона зможе виїхати лише у службове відрядження – Ігор Клименко.

Для виїзду за кордон чоловікам 18-22 років потрібно буде показати військово-обліковий документ — МВС

Без військово-облікового документа чоловіків 18-22 років не випустять за кордон, пояснили у МВС.

Виїхати за кордон зможуть чоловіки з 18 до 22 років включно, крім певних посадовців – постанова опублікована

Опублікована постанова, яка дозволяє виїзд чоловікам з 18 до 22 років включно, за виключенням певних посадовців.

Застосування кайданків під час обшуку є правомірним, якщо це потрібно для безпеки учасників слідчих дій та запобігання перешкоджання обшуку — Верховний Суд

Верховний Суд пояснив, що застосування кайданків під час проведення обшуку було правомірним, адже обвинувачений є військовим, має відповідну підготовку і міг чинити фізичні перешкоди особам, що проводили обшук.

Верховний Суд висловився стосовно врахування стану обмеженої осудності при призначенні покарання

Суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили військовослужбовця за статтею 115 КК до покарання у виді позбавлення волі на строк 12 років, Верховний Суд пом’якшив покарання.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області