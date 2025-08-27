Службові розслідування у поліції: Уряд схвалив проект закону про створення двох типів комісій

Проект передбачає створення незалежних дисциплінарних комісій у поліції, залучення громадськості до їх складу та нові правила проведення службових розслідувань.

Кабінет міністрів схвалив проект закону «Про внесення змін до Дисциплінарного статуту Національної поліції України щодо вдосконалення порядку проведення службових розслідувань та забезпечення незалежності дисциплінарних комісій». Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроект передбачає створення двох типів дисциплінарних комісій:

для розслідування порушень службової дисципліни поліцейськими;

для розгляду випадків порушення поліцейськими прав людини чи громадянина.

Ключові новації документа:

до складу комісій з питань прав людини включатимуться представники громадськості за принципом пропорційності;

кількість та склад дисциплінарних комісій центрального рівня затверджуватиме Міністр внутрішніх справ, а на місцях — Голова Нацполіції;

голови дисциплінарних комісій отримають право надсилати запити до органів влади, поліції, місцевого самоврядування та юридичних осіб для збору матеріалів, необхідних у розслідуваннях;

закріплюються строки, підстави та форми надання інформації дисциплінарним комісіям, а також підстави для відмови;

забороняється будь-яке втручання у роботу дисциплінарних комісій чи надання вказівок їхнім членам.

