Сотруднице Святошинского райсуда грозит до 5 лет заключения за распространение нацистской символики

Правоохранителям она объяснила, что сделала это «ради развлечения».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители сообщили о подозрении 23-летней киевлянке, которая опубликовала в соцсетях фото с флагом с нацистской символикой. Событие квалифицировали по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины. Как оказалось, она была сотрудницей Святошинского райсуда.

Следствие установило, что в начале августа женщина во время отдыха с друзьями сфотографировалась с флагом и вечером того же дня разместила снимок в сети. Правоохранителям она объяснила, что сделала это «ради развлечения».

Во время следственных действий полицейские изъяли флаг и мобильный телефон в качестве вещественных доказательств. Под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры женщине сообщили о подозрении.

Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

В Святошинском районном суде отреагировали на инцидент и отметили, что фотографии с нацистской символикой правоохранители обнаружили на личной странице сотрудницы суда в соцсети, а руководство суда приняло неотложные меры реагирования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.