Практика судов
  1. В Украине

Сотруднице Святошинского райсуда грозит до 5 лет заключения за распространение нацистской символики

13:00, 27 августа 2025
Правоохранителям она объяснила, что сделала это «ради развлечения».
Сотруднице Святошинского райсуда грозит до 5 лет заключения за распространение нацистской символики
Правоохранители сообщили о подозрении 23-летней киевлянке, которая опубликовала в соцсетях фото с флагом с нацистской символикой. Событие квалифицировали по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины. Как оказалось, она была сотрудницей Святошинского райсуда.

Следствие установило, что в начале августа женщина во время отдыха с друзьями сфотографировалась с флагом и вечером того же дня разместила снимок в сети. Правоохранителям она объяснила, что сделала это «ради развлечения».

Во время следственных действий полицейские изъяли флаг и мобильный телефон в качестве вещественных доказательств. Под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры женщине сообщили о подозрении.

Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

В Святошинском районном суде отреагировали на инцидент и отметили, что фотографии с нацистской символикой правоохранители обнаружили на личной странице сотрудницы суда в соцсети, а руководство суда приняло неотложные меры реагирования.

полиция Киев Святошинский райсуд подозреваемый

