Співробітниці Святошинського райсуду загрожує до 5 років ув’язнення за поширення нацистської символіки

13:00, 27 серпня 2025
Правоохоронцям вона пояснила, що зробила це «заради розваги».
Правоохоронці повідомили про підозру 23-річній киянці, яка опублікувала у соцмережах фото з прапором із нацистською символікою. Подію кваліфікували за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України. Як відомо, вона виявилася співробітницею Святошинського райсуду.

Слідство встановило, що на початку серпня жінка під час відпочинку з друзями сфотографувалася з прапором та ввечері того ж дня розмістила знімок у мережі. Правоохоронцям вона пояснила, що зробила це «заради розваги».

Під час слідчих дій поліцейські вилучили прапор і мобільний телефон як речові докази. За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури жінці повідомили про підозру.

Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

У Святошинському районному суді відреагували на інцидент та зазначили, що фотографії з нацистською символікою правоохоронці виявили на особистій сторінці співробітниці суду в соцмережі, а керівництво суду вжило невідкладних заходів реагування.

