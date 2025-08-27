Во Львове будут судить адвоката, который выманивал деньги у семей погибших и пропавших без вести военных

Адвокат обманул семьи военных более чем на миллион гривен, прикрываясь якобы «помощью» в оформлении выплат и поисках пропавших.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львове будут судить адвоката, который под видом помощи выманивал деньги у семей погибших и пропавших без вести военнослужащих. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Так, фигурант вошел в доверие к юрисконсульту воинской части, который помогал семьям погибших и пропавших без вести военных. Он представлял афериста как адвоката, который якобы быстро оформляет денежную помощь и решает другие сопутствующие проблемы.

Одной из жертв мошенника стала жительница Львовской области, у которой во время боев в Донецкой области погиб муж. Женщина с онкозаболеванием осталась одна с четырьмя детьми.

Адвокат убедил вдову, что с получением материальной помощи от государства могут быть трудности и предложил за 30% от суммы помощи «договориться» с нужными людьми в Киеве. Злоумышленник прекрасно понимал, что помощь женщине все равно назначат, и решил нажиться на ней.

Кроме денег для «людей в Киеве», адвокат еще и брал ежемесячно за свои услуги 25 тысяч гривен. Встречался с потерпевшей в ресторанах, где за ее счет «отдыхал» на несколько тысяч гривен. Злоумышленник также предлагал женщине составить на него завещание, чтобы в случае ее смерти дети «не поссорились из-за денег».

Для сокрытия противоправной деятельности адвокат приказал потерпевшей открыть счет в банке на свое имя и отправить ему почтой карту с пин-кодом. Затем злоумышленник переадресовал посылку на знакомого и попросил его проверить баланс карты. В дальнейшем с нее сняли около 800 тысяч гривен.

После присвоения очередной суммы его задержали сотрудники ГБР.

Воспользовалась «услугами» мошенника еще одна жительница Львовской области. Ее муж пропал без вести во время боев в Луганской области.

Адвокат заверил, что сможет помочь отыскать пропавшего. Он заявил, что имеет соответствующие связи и сможет проводить поиск на временно оккупированных территориях Украины и даже в РФ.

Злоумышленник убеждал как можно скорее начать поиски, от которых якобы зависела жизнь мужа. Он успел «выдурить» у женщины 460 тысяч гривен, после чего сменил номер телефона.

В целом адвокат причинил обеим потерпевшим ущерб на сумму более 1 млн гривен. Кроме того, он намеревался завладеть личными средствами одной из женщин на сумму 1 млн 150 тыс. грн в качестве дополнительной платы за свои «услуги».

Фигуранта будут судить за мошенничество (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 УК Украины). В случае доказательства вины в суде ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.