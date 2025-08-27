У Львові судитимуть адвоката, який виманював гроші у родин загиблих та зниклих безвісти військових

Адвокат ошукав родини військових на понад мільйон гривень, прикриваючись нібито «допомогою» в оформленні виплат і пошуках зниклих.

У Львові судитимуть адвоката, який під виглядом допомоги виманював гроші у родин загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Так, фігурант увійшов у довіру до юрисконсульта військової частини, який допомагав родинам загиблих та зниклих безвісти військових. Він представляв афериста як адвоката, що нібито швидко оформлює грошову допомогу та розв'язує інші супутні проблеми.

Однією із жертв шахрая стала мешканка Львівщини, в якої під час боїв на Донеччині загинув чоловік. Жінка з онкозахворюванням залишилась сама з чотирма дітьми.

Адвокат переконав вдову, що з отриманням матеріальної допомоги від держави можуть бути труднощі й запропонував за 30% від суми допомоги «домовитися» із потрібними людьми у Києві. Зловмисник чудово розумів, що допомогу жінці все одно призначать і вирішив нажитися на ній.

Окрім грошей для «людей у Києві», адвокат ще й брав щомісяця за свої послуги 25 тисяч гривень. Зустрічався з потерпілою у ресторанах, де її коштом «відпочивав» на кілька тисяч гривень. Зловмисник ще й пропонував жінці скласти на нього заповіт, щоб у разі її смерті діти «не посварилися через гроші».

Для приховування протиправної діяльності адвокат наказав потерпілій відкрити рахунок у банку на своє ім'я та відправити йому поштою картку з пін-кодом. Потім зловмисник переадресував посилку на знайомого і попросив його перевірити баланс картки. Надалі з неї зняли близько 800 тисяч гривень.

Після привласнення чергової суми його затримали працівники ДБР.

Скористалася «послугами» шахрая ще одна мешканка Львівської області. Її чоловік безвісти зник під час боїв на Луганщині.

Адвокат запевнив, що зможе допомогти відшукати зниклого. Він заявив, що має відповідні зв’язки й зможе проводити пошук на тимчасово окупованих територіях України, та навіть у РФ.

Зловмисник переконував якомога швидше почати пошуки, від яких начебто залежить життя чоловіка. Він встиг «видурити» у жінки 460 тисяч гривень, після чого змінив номер телефону.

Загалом адвокат завдав обидвом потерпілим шкоди на понад 1 млн гривень. Крім того, він мав намір заволодіти особистими коштами однієї із жінок на суму 1 млн 150 тис. грн як додаткову плату за його «послуги».

Фігуранта судитимуть за шахрайство (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України). За умови доведення вини у суді, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

