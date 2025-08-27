Практика судов
  1. В Украине

Маскировал камеры под «скворечники»: на Днепропетровщине наказали агента ФСБ

18:23, 27 августа 2025
24-летний мужчина сливал врагу маршруты эшелонов ВСУ.
Маскировал камеры под «скворечники»: на Днепропетровщине наказали агента ФСБ
В Днепропетровской области 15 лет заключения с конфискацией имущества получил агент ФСБ, которого СБУ задержала в декабре 2024 года. Об этом сообщает СБУ.

Установлено, что мужчина осуществлял шпионскую деятельность в пользу врага, отслеживая перемещение эшелонов Вооруженных Сил в прифронтовом регионе.

С этой целью он размещал у железнодорожных станций "Укрзализныци" скрытые видеокамеры, которые передавали изображения в реальном времени российским спецслужбам.

Камеры он маскировал под скворечниками на деревьях и регулярно менял павербанки, чтобы трансляция не прерывалась.

Таким образом, враг имел возможность отслеживать количество военных эшелонов, направления их движения и характер грузов.

Кроме этого, оккупанты планировали использовать эти данные для выявления транзитных остановок военных поездов с целью дальнейших ракетных ударов.

По информации следствия, шпионом оказался 24-летний местный житель без работы, завербованный через Telegram-каналы, предлагающие «быстрый заработок».

Во время обыска правоохранители изъяли у фигуранта смартфон с поличным ФСБ, а также демонтировали установленные им скрытые видеокамеры.

На основании собранных доказательств суд признал его виновным в государственной измене, совершенной во время военного положения.

суд госизмена приговор

