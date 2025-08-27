Практика судів
  1. В Україні

Маскував камери під «шпаківні»: на Дніпропетровщині покарали агента ФСБ

18:23, 27 серпня 2025
24-річний чоловік зливав ворогу маршрути ешелонів ЗСУ.
Маскував камери під «шпаківні»: на Дніпропетровщині покарали агента ФСБ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Дніпропетровщині 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент ФСБ, якого СБУ затримала у грудні 2024 року. Про це повідомляє СБУ.

Встановлено, що чоловік здійснював шпигунську діяльність на користь ворога, відстежуючи переміщення ешелонів Збройних Сил у прифронтовому регіоні.

З цією метою він розміщував біля залізничних станцій "Укрзалізниці" приховані відеокамери, які передавали зображення у реальному часі російським спецслужбам.

Камери він маскував під шпаківні на деревах і регулярно змінював павербанки, щоб трансляція не переривалась.

Таким чином ворог мав змогу відслідковувати кількість військових ешелонів, напрямки їхнього руху та характер вантажів.

Окрім цього, окупанти планували використати ці дані для виявлення транзитних зупинок військових потягів з метою подальших ракетних ударів.

За інформацією слідства, шпигуном виявився 24-річний місцевий житель без роботи, якого завербували через Telegram-канали, що пропонують «швидкий заробіток».

Під час обшуку правоохоронці вилучили у фігуранта смартфон із доказами зв’язку з ФСБ, а також демонтували встановлені ним приховані відеокамери.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним у державній зраді, вчиненій під час воєнного стану.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд держзрада вирок

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Членам Вищої ради правосуддя і родичам членів ВККС пропонують приборкати свою активність у змаганнях за суддівське крісло — подано законопроект

Автори законопроекту зазначають, що активна та успішна участь у конкурсах на посади суддів членів Вищої ради правосуддя, родичів членів ВРП та ВККС, їх помічників викликає деякі сумніви у неупередженості і прозорості процедур.

Добір на посади суддів місцевих загальних судів – тестування на знання норм права вдало склали 4 489 кандидатів

Наступний етап – тестування когнітивних здібностей у вересні.

За непокору наказу військовослужбовець отримає від 5 до 10 років в’язниці без можливості суду пом’якшити покарання – Комітет рекомендував прийняти законопроект за основу

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував прийняти за основу законопроект, за яким військовослужбовців пропонується карати позбавленням волі від 5 до 10 років за непокору – без можливості для суду призначити більш м’яке покарання чи іспитовий строк.

Депутатка місцевої ради, яка одночасно є вчителем чи лікарем, зможе виїхати за кордон, а ось секретар ради – ні: роз’яснення МВС

Якщо депутатка місцевої ради отримує зарплату з місцевого бюджету як посадова особа, то вона зможе виїхати лише у службове відрядження – Ігор Клименко.

«Стаття 130 або їдемо в ТЦК» – суд визнав незаконними дії поліцейських, які чіплялися до власника автомобіля, що зламався в дорозі

Суд встановив, що громадянин визнав свою провину у вживанні алкоголю за кермом під тиском поліцейських.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області