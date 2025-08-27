Маскував камери під «шпаківні»: на Дніпропетровщині покарали агента ФСБ

24-річний чоловік зливав ворогу маршрути ешелонів ЗСУ.

На Дніпропетровщині 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент ФСБ, якого СБУ затримала у грудні 2024 року. Про це повідомляє СБУ.

Встановлено, що чоловік здійснював шпигунську діяльність на користь ворога, відстежуючи переміщення ешелонів Збройних Сил у прифронтовому регіоні.

З цією метою він розміщував біля залізничних станцій "Укрзалізниці" приховані відеокамери, які передавали зображення у реальному часі російським спецслужбам.

Камери він маскував під шпаківні на деревах і регулярно змінював павербанки, щоб трансляція не переривалась.

Таким чином ворог мав змогу відслідковувати кількість військових ешелонів, напрямки їхнього руху та характер вантажів.

Окрім цього, окупанти планували використати ці дані для виявлення транзитних зупинок військових потягів з метою подальших ракетних ударів.

За інформацією слідства, шпигуном виявився 24-річний місцевий житель без роботи, якого завербували через Telegram-канали, що пропонують «швидкий заробіток».

Під час обшуку правоохоронці вилучили у фігуранта смартфон із доказами зв’язку з ФСБ, а також демонтували встановлені ним приховані відеокамери.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним у державній зраді, вчиненій під час воєнного стану.

