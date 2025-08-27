Является ли объектом налогообложения здание промышленности, доля которого сдается в аренду — разъяснение

Практика судов
Стало известно, является ли объектом налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, здание промышленности, доля которого сдается его собственником в аренду, лизинг, ссуду.
Здания промышленности, которые используются в производственной деятельности, освобождаются от налога на недвижимое имущество. Однако если владелец сдает их или часть в аренду, лизинг либо ссуду, льгота теряется. Об этом напоминает Государственная налоговая служба.

Что считается объектом налогообложения

Согласно п.п. 266.2.1 п. 266.2 ст. 266 Налогового кодекса Украины (НКУ), объектом налогообложения является жилая и нежилая недвижимость, в том числе ее доли.

Базой для начисления налога, согласно п.п. 266.3.1 п. 266.3 ст. 266 НКУ, является общая площадь объекта.

Когда промышленные здания не облагаются налогом

Согласно п.п. «е» п.п. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 НКУ, не подлежат налогообложению здания промышленности (код 125 Классификатора зданий и сооружений НК 018:2023), если:

  • они используются по назначению в хозяйственной деятельности;
  • основная деятельность владельца относится к секциям B–F КВЭД ДК 009:2010;
  • объект не сдается в аренду, лизинг либо ссуду.

Что происходит при сдаче в аренду

Если владелец сдает здание промышленности или его часть:

  • теряется право на налоговую льготу;
  • налоговые обязательства начисляются за весь объект недвижимости, а не только за переданную в аренду площадь;
  • налог уплачивается на общих основаниях.

Вывод

Промышленные и складские здания освобождаются от налога на недвижимое имущество только в случае, если они полностью используются по назначению в производственной деятельности. Если же владелец сдает даже часть такого объекта в аренду, он обязан начислить и уплатить налог за все здание.

