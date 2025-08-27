Чи є об’єктом оподаткування будівля промисловості, частка якої здається в оренду — роз’яснення

Стало відомо, чи є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, будівля промисловості, частка якої здається її власником в оренду, лізинг, позичку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Будівлі промисловості, що використовуються у виробничій діяльності, звільнені від податку на нерухоме майно. Проте якщо власник здає їх або частину в оренду, лізинг чи позичку, пільга втрачається. Про це нагадує Державна податкова служба.

Що вважається об’єктом оподаткування

Відповідно до п.п. 266.2.1 п. 266.2 ст. 266 Податкового кодексу України (ПКУ), об’єктом оподаткування є житлова та нежитлова нерухомість, у тому числі її частки.

Базою для нарахування податку, згідно з п.п. 266.3.1 п. 266.3 ст. 266 ПКУ, є загальна площа об’єкта.

Коли промислові будівлі не оподатковуються

Згідно з п.п. «є» п.п. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 ПКУ, не підлягають оподаткуванню будівлі промисловості (код 125 Класифікатора будівель та споруд НК 018:2023), якщо:

вони використовуються за призначенням у господарській діяльності;

основна діяльність власника належить до секцій B–F КВЕД ДК 009:2010;

об’єкт не здається в оренду, лізинг чи позичку.

Що відбувається при здачі в оренду

Якщо власник здає будівлю промисловості чи її частину:

втрачається право на податкову пільгу;

податкові зобов’язання нараховуються за весь об’єкт нерухомості, а не лише за передану в оренду площу;

податок сплачується на загальних підставах.

Висновок

Промислові та складські будівлі звільнені від податку на нерухоме майно лише у випадку, коли вони повністю використовуються за призначенням у виробничій діяльності. Якщо ж власник здає навіть частину такого об’єкта в оренду, він зобов’язаний нарахувати та сплатити податок за всю будівлю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.