В Украине зафиксировано резкое падение средней зарплаты для расчета пенсии

В Пенсионном фонде назвали среднюю зарплату украинцев в июле.

В Украине средняя зарплата в июле снизилась до 20455,65 гривны. Это на 1981,41 гривны меньше, чем в июне. Об этом рассказали в Пенсионном фонде.

Как стало известно, Пенсионным фондом утвержден показатель средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы и согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии, за июль 2025 года. Он составляет 20455 гривен 65 копеек.

Согласно обнародованным данным, в июне 2025 года этот показатель составил 22 336,81 грн.

