В Україні зафіксовано різке падіння середньої зарплати для розрахунку пенсії

У Пенсійному фонді назвали середню зарплату українців у липні.

В Україні середня зарплата у липні знизилась до 20 455,65 гривні. Це на 1 981,41 гривні менше, ніж у червні. Про це розповіли у Пенсійному фонді.

Як стало відомо, Пенсійним фондом затверджено показник середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” враховується для обчислення пенсії, за липень 2025 року. Він становить 20 455 гривень 65 копійок.

Згідно з оприлюдненими даними, у червні 2025 року цей показник становив 22 336,81 грн.

