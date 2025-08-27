Ольга Стефанишина стала новым Послом Украины в США — опубликован указ

Опубликован указ Зеленского о назначении Ольги Стефанишиной Послом Украины в США.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной Послом Украины в США. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Стефанишину Ольгу Витальевну Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенных Штатах Америки", - говорится в указе Президента.

Напомним, в вечернем обращении Зеленский рассказал, что подписал указ о назначении новым Послом Украины в США Ольги Стефанишиной вместо Оксаны Маркаровой.

Ранее Стефанишина была Министром юстиции – вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

