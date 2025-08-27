Ольга Стефанішина стала новим Послом України у США — опубліковано указ

Опубліковано указ Зеленського про призначення Ольги Стефанішиної Послом України у Сполучених Штатах.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної Послом України у Сполучених Штатах. Відповідний указ вже опубліковано на сайті глави держави.

"Призначити Стефанішину Ольгу Віталіївну Надзвичайним і Повноважним Послом України в Сполучених Штатах Америки", - йдеться в указі Президента.

Нагадаємо, у вечірньому зверненні 27 серпня Зеленський розповів, що підписав указ про призначення новим Послом України у США Ольги Стефанішиної замість Оксани Маркарової.

Раніше Стефанішина була Міністром юстиції - віце-прем'єр-міністром з питань європейської і євроатлантичної інтеграції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.