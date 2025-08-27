Мобилизация адвоката для препятствования деятельности является преступлением — НААУ

Национальная ассоциация адвокатов Украины обратилась в Офис Генерального прокурора из-за инцижента 21 июля — тогда адвоката задержали в райотделе полиции и принудительно доставили в ТЦК.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальная ассоциация адвокатов Украины обратилась в Офис Генерального прокурора относительно возможных уголовных правонарушений, связанных с ситуацией вокруг мобилизации одного из адвокатов.

Его задержали во время выполнения профессиональных обязанностей, удерживали без объяснений, избили и отправили в воинскую часть, несмотря на действующую отсрочку от службы, сообщает НААУ.

Сообщается, что инцидент произошел 21 июля. Адвоката, который специализировался на защите интересов бывших сотрудников полиции, задержали в помещении районного отделения полиции, где он на законных основаниях знакомился с материалами служебных расследований по своему адвокатскому запросу. Представители ТЦК перекрыли ему выход, потребовали военные документы и, несмотря на предоставленную справку о действующей отсрочке, отправили его в территориальный центр комплектования.

В НААУ рассказали, что адвоката в ТЦК удерживали несколько часов без объяснений, отказываясь назвать основания для задержания. Он обратился на правительственную горячую линию Министерства обороны и вызвал полицию, однако реакции не последовало. Вечером ему предложили пройти военно-врачебную комиссию. Впоследствии адвокат узнал, что ТЦК в тот же день принял протокольное решение об отмене отсрочки.

«Когда адвокат отказался ехать в воинскую часть без документов и объяснений, у него отобрали телефон, несколько раз ударили в спину и по лицу. В пути ему вызвали «скорую», которая доставила его в больницу. Медики зафиксировали перелом ребра, ушиб грудной клетки и другие повреждения. Телефон мужчине вернули только на следующий день, после официального зачисления в воинскую часть», — рассказали в НААУ.

После этого адвокат обратился за защитой в НААУ.

В НААУ расценили произошедшее как грубое нарушение гарантий адвокатской деятельности. Профильный комитет по защите прав адвокатов подчеркнул, что адвокат выполнял профессиональные обязанности, действуя в рамках закона и на основании соответствующих договоров о предоставлении правовой помощи клиентам.

Препятствование его работе, принудительное задержание и применение физического насилия противоречат закрепленным в законодательстве гарантиям независимости адвоката, отметили в НААУ.

В ассоциации обратили внимание, что согласно ст. 23 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» профессиональные права, честь и достоинство адвоката гарантируются и охраняются Конституцией и законами Украины. Любое вмешательство в осуществление адвокатской деятельности запрещено, а жизнь и здоровье адвоката находятся под особой защитой государства.

Учитывая это, НААУ подала заявление в Офис Генерального прокурора о совершении уголовных правонарушений в отношении адвоката. В документе указано, что в действиях сотрудников полиции и ТЦК и СП усматриваются признаки ряда преступлений: препятствование адвокатской деятельности (ст. 397 УК), незаконное лишение свободы (ст. 146 УК), незаконное задержание (ст. 371 УК), вмешательство в работу электронных систем (ст. 361 УК) и умышленное причинение телесных повреждений средней тяжести (ст. 122 УК).

В НААУ сообщают, что органы прокуратуры обязаны внести соответствующие данные по поданному заявлению в Единый реестр досудебных расследований, инициировать следственные действия и уведомить о начале расследования согласно требованиям действующего законодательства.

Фото: НААУ

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.