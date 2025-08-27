Мобілізація адвоката для перешкоджання діяльності є злочином — НААУ

Національна асоціація адвокатів України звернулася до Офісу Генерального прокурора через випадок, що стався 21 липня — тоді адвоката затримали в райвідділі поліції та примусово доставили до ТЦК.

Національна асоціація адвокатів України звернулася до Офісу Генерального прокурора щодо ймовірних кримінальних правопорушень, пов’язаних із ситуацією навколо мобілізації одного з адвокатів.

Його затримали під час виконання професійних обов’язків, утримували без пояснень, побили й відправили до військової частини, попри чинну відстрочку від служби, повідомляє НААУ.

Повідомляється, що інцидент стався 21 липня. Адвоката, який спеціалізувався на захисті інтересів колишніх працівників поліції, затримали у приміщенні районного відділу поліції, де він на законних підставах ознайомлювався з матеріалами службових розслідувань за своїм запитом. Представники ТЦК перекрили йому вихід, вимагали пред’явити військові документи і, навіть попри надану довідку про діючу відстрочку, відправили його до територіального центру комплектування.

У НААУ розповіли, що адвоката у ТЦК кілька годин утримували без пояснень, відмовляючись назвати підстави затримання. Він звернувся на урядову гарячу лінію Міністерства оборони та викликав поліцію, однак реакції не було. Увечері йому запропонували пройти військово-лікарську комісію. Згодом адвокат дізнався, що ТЦК того ж дня ухвалив протокольне рішення про скасування відстрочки.

«Коли адвокат відмовився їхати до військової частини без документів і пояснень, у нього відібрали телефон, кілька разів ударили в спину та обличчя. У дорозі йому викликали «швидку», яка доставила його до лікарні. Медики зафіксували перелом ребра, забій грудної клітки та інші ушкодження. Телефон чоловікові повернули лише наступного дня, після офіційного зарахування до військової частини», - розповіли у НААУ.

Після цього адвокат звернувся за захистом до НААУ.

У НААУ розцінили події як грубе порушення гарантій адвокатської діяльності. Профільний комітет із захисту прав адвокатів підкреслив, що адвокат виконував професійні обов’язки, діючи в межах закону та на підставі відповідних договорів про надання правничої допомоги клієнтам.

Перешкоджання його роботі, примусове затримання та застосування фізичного насильства суперечать закріпленим у законодавстві гарантіям незалежності адвоката, зазначили у НААУ.

В асоціації звернули увагу, що відповідно до ст. 23 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» професійні права, честь і гідність адвоката гарантуються та охороняються Конституцією і законами України. Будь-які втручання у здійснення адвокатської діяльності заборонені, а життя і здоров’я адвоката перебувають під особливою охороною держави.

Зважаючи на це НААУ подала заяву до Офісу Генпрокурора про вчинення кримінальних правопорушень щодо адвоката. У документі зазначено, що в діях працівників поліції та ТЦК і СП вбачаються ознаки низки злочинів: перешкоджання адвокатській діяльності (ст. 397 КК), незаконне позбавлення волі (ст. 146 КК), незаконне затримання (ст. 371 КК), втручання в роботу електронних систем (ст. 361 КК) та умисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ст. 122 КК).

У НААУ повідомляють, що органи прокуратури мають внести відповідні дані за поданою заявою до Єдиного реєстру досудових розслідувань, ініціювати слідчі дії та повідомити про початок розслідування згідно з вимогами чинного законодавства.

