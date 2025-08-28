Укрзализныця изменила движение ряда поездов из-за повреждения инфраструктуры на Винниччине

В результате повреждений железнодорожной инфраструктуры в районе Казатина ряд поездов курсирует с изменениями и задержками. Об этом заявили в Укрзализныце.
В частности:
Поезда, следующие в сообщении Киев — Львов, временно идут объездным маршрутом через станции Коростень — Звягель — Шепетовка — Здолбунов — Львов.
Для пассажиров, направлявшихся в Хмельницкий и Винницу, организовано автобусное сообщение. Для пассажиров поездов №21 и №103 до/из Тернополя — пересадка на станции Красное.
Задержки более 5 часов возможны у поездов:
Интерсити+ будут отправляться из Киева с задержками до 2 часов:
Международный рейс №23 Киев — Хелм проследует с задержкой около 6 часов из-за ожидаемого опоздания обратного рейса.
Укрзализныця подчеркивает, что делает все возможное для сокращения задержек.
Пассажиры, которые не успели на свои рейсы из-за воздушной тревоги, могут отправиться другими поездами по своим билетам.
