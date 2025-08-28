Укрзализныця изменила движение ряда поездов из-за повреждения инфраструктуры на Винниччине

Укрзализныця сообщила о задержках и изменениях маршрутов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В результате повреждений железнодорожной инфраструктуры в районе Казатина ряд поездов курсирует с изменениями и задержками. Об этом заявили в Укрзализныце.

В частности:

Поезда, следующие в сообщении Киев — Львов, временно идут объездным маршрутом через станции Коростень — Звягель — Шепетовка — Здолбунов — Львов.

Для пассажиров, направлявшихся в Хмельницкий и Винницу, организовано автобусное сообщение. Для пассажиров поездов №21 и №103 до/из Тернополя — пересадка на станции Красное.

Задержки более 5 часов возможны у поездов:

№106 Одесса — Киев,

№74 Перемышль — Харьков,

№22/104 Львов — Харьков / Краматорск.

Интерсити+ будут отправляться из Киева с задержками до 2 часов:

№743 Киев — Львов,

№732 Киев — Запорожье,

№722 Киев — Харьков,

№712 Киев — Краматорск.

Международный рейс №23 Киев — Хелм проследует с задержкой около 6 часов из-за ожидаемого опоздания обратного рейса.

Укрзализныця подчеркивает, что делает все возможное для сокращения задержек.

Пассажиры, которые не успели на свои рейсы из-за воздушной тревоги, могут отправиться другими поездами по своим билетам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.