Укрзализныця изменила движение ряда поездов из-за повреждения инфраструктуры на Винниччине

09:20, 28 августа 2025
Укрзализныця сообщила о задержках и изменениях маршрутов.
Укрзализныця изменила движение ряда поездов из-за повреждения инфраструктуры на Винниччине
В результате повреждений железнодорожной инфраструктуры в районе Казатина ряд поездов курсирует с изменениями и задержками. Об этом заявили в Укрзализныце.

В частности:

Поезда, следующие в сообщении Киев — Львов, временно идут объездным маршрутом через станции Коростень — Звягель — Шепетовка — Здолбунов — Львов.

Для пассажиров, направлявшихся в Хмельницкий и Винницу, организовано автобусное сообщение. Для пассажиров поездов №21 и №103 до/из Тернополя — пересадка на станции Красное.

Задержки более 5 часов возможны у поездов:

  • №106 Одесса — Киев,
  • №74 Перемышль — Харьков,
  • №22/104 Львов — Харьков / Краматорск.

Интерсити+ будут отправляться из Киева с задержками до 2 часов:

  • №743 Киев — Львов,
  • №732 Киев — Запорожье,
  • №722 Киев — Харьков,
  • №712 Киев — Краматорск.

Международный рейс №23 Киев — Хелм проследует с задержкой около 6 часов из-за ожидаемого опоздания обратного рейса.

Укрзализныця подчеркивает, что делает все возможное для сокращения задержек.

Пассажиры, которые не успели на свои рейсы из-за воздушной тревоги, могут отправиться другими поездами по своим билетам.

Гражданских лиц за распространение материалов, оскорбляющих честь военнослужащего или его близких родственников, смогут наказать ограничением свободы

Кроме того, за угрозу военнослужащему или его близким родственникам насилием или уничтожением имущества гражданских лиц предлагается наказывать ограничением свободы или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет — комитет рекомендовал законопроект.

Комитет рекомендовал принять в целом законопроект о гарантиях защиты бизнеса в ходе уголовного производства

В редакции до первого чтения законопроект предусматривал ограничение срока ареста средств и счетов двумя месяцами, расширение возможностей обжалования ареста, возможность осуществления видеозаписи во время обысков.

Генштаб направил письмо Руслану Стефанчуку с просьбой поддержать законопроект о запрете судам смягчать наказание военным за неподчинение

В Генштабе ВСУ указали, что командиры воинских частей поддерживают этот законопроект.

Предлагается изменить порядок признания военнослужащих без вести пропавшими — зарегистрирован законопроект

Депутаты предлагают внести изменения в Гражданский и Гражданский процессуальный кодексы относительно порядка признания военнослужащих безвестно отсутствующими.

Отбор на должности судей местных судов — тестирование когнитивных способностей почти 5 тыс. кандидатов и судей будет проходить с 9 по 17 сентября, график

В ВККС сообщили, как в сентябре кандидаты и судьи будут сдавать тестирование когнитивных способностей.

