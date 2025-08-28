Укрзалізниця змінила рух низки поїздів через пошкодження інфраструктури на Вінниччині

Укрзалізниця повідомила про затримки та зміни маршрутів.

Унаслідок пошкоджень залізничної інфраструктури в районі Козятина низка поїздів курсує зі змінами та затримками. Про це заявили в Укрзалізниці.

Зокрема:

Поїзди, що йдуть у сполученні Київ — Львів, тимчасово прямують об’їзним маршрутом через станції Коростень — Звягель — Шепетівка — Здолбунів — Львів.

Для пасажирів, які прямували до Хмельницького та Вінниці, організовано автобусне сполучення. Для пасажирів поїздів №21 та №103 до/з Тернополя — пересадку на станції Красне.

Затримки понад 5 годин можливі у поїздів:

№106 Одеса — Київ,

№74 Перемишль — Харків,

№22/104 Львів — Харків / Краматорськ.

Інтерсіті+ відправлятимуться з Києва із затримками до 2 годин:

№743 Київ — Львів,

№732 Київ — Запоріжжя,

№722 Київ — Харків,

№712 Київ — Краматорськ.

Міжнародний рейс №23 Київ — Хелм прямуватиме із затримкою близько 6 годин через очікуване запізнення зворотного рейсу.

Укрзалізниця наголошує, що робить усе можливе для скорочення затримок.

Пасажири, які не встигли на свої рейси через повітряну тривогу, можуть вирушити іншими поїздами за своїми квитками.

