Два здания Главного управления ГНС в Киеве повреждены в результате российского обстрела

В Киеве после обстрела приостановлена работа двух центров обслуживания ГНС.

В результате массированного обстрела Киева российскими войсками повреждены два здания Главного управления Государственной налоговой службы (ГНС) в столице. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы ГНС Украины Леся Карнаух.

«Враг снова целенаправленно бьет по мирному населению и гражданской инфраструктуре. В результате массированного российского обстрела столицы повреждены два здания Главного управления ГНС в г. Киеве. В результате ударов в зданиях выбиты окна и повреждены фасады. Самое важное – среди сотрудников пострадавших нет, а здания восстановим», – отметила Карнаух.

Она добавила, что из-за последствий атаки временно приостановлена работа двух Центров обслуживания плательщиков, расположенных в поврежденных зданиях. В то же время все услуги, которые предоставлялись в этих центрах, доступны в других Центрах обслуживания плательщиков в Киеве.

Фото: Facebook / Леся Карнаух

