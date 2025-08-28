Практика судов
  1. В Украине

Два здания Главного управления ГНС в Киеве повреждены в результате российского обстрела

10:47, 28 августа 2025
В Киеве после обстрела приостановлена работа двух центров обслуживания ГНС.
Два здания Главного управления ГНС в Киеве повреждены в результате российского обстрела
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В результате массированного обстрела Киева российскими войсками повреждены два здания Главного управления Государственной налоговой службы (ГНС) в столице. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы ГНС Украины Леся Карнаух.

«Враг снова целенаправленно бьет по мирному населению и гражданской инфраструктуре. В результате массированного российского обстрела столицы повреждены два здания Главного управления ГНС в г. Киеве. В результате ударов в зданиях выбиты окна и повреждены фасады. Самое важное – среди сотрудников пострадавших нет, а здания восстановим», – отметила Карнаух.

Она добавила, что из-за последствий атаки временно приостановлена работа двух Центров обслуживания плательщиков, расположенных в поврежденных зданиях. В то же время все услуги, которые предоставлялись в этих центрах, доступны в других Центрах обслуживания плательщиков в Киеве.

Фото: Facebook / Леся Карнаух

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев ГНС обстрел

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Гражданских лиц за распространение материалов, оскорбляющих честь военнослужащего или его близких родственников, смогут наказать ограничением свободы

Кроме того, за угрозу военнослужащему или его близким родственникам насилием или уничтожением имущества гражданских лиц предлагается наказывать ограничением свободы или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет — комитет рекомендовал законопроект.

Комитет рекомендовал принять в целом законопроект о гарантиях защиты бизнеса в ходе уголовного производства

В редакции до первого чтения законопроект предусматривал ограничение срока ареста средств и счетов двумя месяцами, расширение возможностей обжалования ареста, возможность осуществления видеозаписи во время обысков.

Генштаб направил письмо Руслану Стефанчуку с просьбой поддержать законопроект о запрете судам смягчать наказание военным за неподчинение

В Генштабе ВСУ указали, что командиры воинских частей поддерживают этот законопроект.

Предлагается изменить порядок признания военнослужащих без вести пропавшими — зарегистрирован законопроект

Депутаты предлагают внести изменения в Гражданский и Гражданский процессуальный кодексы относительно порядка признания военнослужащих безвестно отсутствующими.

Отбор на должности судей местных судов — тестирование когнитивных способностей почти 5 тыс. кандидатов и судей будет проходить с 9 по 17 сентября, график

В ВККС сообщили, как в сентябре кандидаты и судьи будут сдавать тестирование когнитивных способностей.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Лозовський
    Олександр Лозовський
    в.о. голови Волинського окружного адміністративного суду
  • Микола Швець
    Микола Швець
    суддя Господарського суду Чернівецької області